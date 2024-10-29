Имеет жуткую атмосферу: туристам посоветовали идеальный для Хэллоуина городок в Европе

Мистическая атмосфера Хэллоуина подарит невероятные впечатления, если вы выберете последние дни октября как отличный повод для отпуска. Многие европейские города активно готовятся к самому жуткому празднику года. Эксперты даже создали рейтинг лучших направлений, чтобы провести незабываемый уикенд на Хэллоуин.

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Однако есть риск, что эти популярные города будут переполнены туристами. В то же время издание Express рассказало, какой живописный город в центре винодельческого региона станет идеальным вариантом для жуткого побега на Хэллоуин.

Традиции Хэллоуина происходит от древнего кельтского праздника Самайн, существовавшего более 2000 лет назад. Это было сочетание праздника урожая и подготовки к холодному темному сезону. Люди зажигали костры, одевали костюмы, чтобы отгонять привидений, и верили, что в ночь с 31 октября на 1 ноября граница между миром живых и мертвых исчезает.

Популярные города предлагают много развлечений на Хэллоуин. В Дублине на Геловин всегда людно, ведь сюда съезжаются туристы со всего мира, а с наибольшим размахом празднуют Геловин в Дерри – мероприятия продолжаются 9 дней.

31 октября во всем мире проводятся различные фестивали, костюмированные конкурсы, совместные просмотры фильмов ужасов и т.д.

Но эксперты в области туризма советуют обратить внимание на небольшой французский город Бон, окруженный виноградниками Кот-д'Ор. Бон привлекает тех, кто желает увлекательного жуткого отпуска на Хэллоуин, и, что самое главное, здесь почти нет туристов.

Муниципалитет и город расположены на расстоянии около 280 км юго-восточнее Парижа, 37 км юго-западнее Дижона.

Бон – красивый маленький городок, окруженный потрясающей природой и виноградниками, что делает его квинтэссенцией французского колорита.

В Боне проводят невероятный Хэллоуинский фестиваль, где экскурсии с привидениями удивительным образом вплетаются в историю города и включают в себя вкусные сезонные сорта вина и прекрасные угощения на рынке.

Эксперт European Waterways Мэриан Спаркс охарактеризовала Бон как город, "оживляющий дух сезона".

Хотя Салем или Дерри являются культовыми направлениями в последние дни октября, следует обратить внимание на настоящие скрытые жемчужины, создающие дух праздника. Бон сочетает богатую историю с яркими фестивалями и насыщенными тематическими мероприятиями.

Также OBOZ.UA рассказывал, что специалисты проанализировали такие факторы, как количество пешеходных экскурсий с привидениями, наличие кладбищ и городских легенд, а также среднюю продолжительность светового дня в каждом пункте назначения. Где провести Хэллоуин – читайте в материале.

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