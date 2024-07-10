Именинники 10 июля: у кого день ангела

Кроме дня рождения каждый человек имеет также именины. В народе этот праздник также называют Днем ангела, ведь его отмечают в день, посвященный святому, носившему это имя, а значит и небесному покровителю человека.

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Традиция празднования появилась, когда имя человеку давали по святцам, то есть называли в честь святого, в день которого он родился. Впоследствии такого правила придерживаться перестали, поэтому теперь самыми важными именинами считаются те, которые выпадают ближе всего ко дню рождения. OBOZ.UA рассказывает, кого нужно поздравить 10 июля.

Кто празднует именины 10 июля

В этот день празднуют свои именины Антоны, ведь Православная церковь отмечает День святого Антония Печерского. Также поздравления принимают Александр, Георгий, Даниил, Леонтий, Нестор, Петр и Степан.

Что означают эти имена

Антон – латинское имя указывает на происхождение человека из рода Антониев, однако есть и трактовка от древнегреческого изречения "вступающий в бой".

Александр – с греческого языка это имя переводится как "защитник людей".

Георгий – это также имя греческого происхождения. Оно переводится как "земледелец".

Даниил – пошло от древнееврейского имени Даниэль. Его можно перевести как "Бог мой судья".

Леонтий — на греческом языке "леон" означает "лев". А имя Леонтий имеет значение "львиный".

Нестор – такое мужское имя встречается еще в греческих мифах. Если перевести, оно имеет значение "путешественник" или "вернувшийся домой".

Петр — основой имени стало греческое Петрос. Это слово переводится как "камень" или "скала".

Степан – в греческом языке начальная форма имени звучит как Стефанос. Переводится оно как "венок".

Приметы 10 июля

Наши предки пытались определить погоду и некоторые природные явления на ближайшее время. Вот какие приметы они принимали во внимание:

если появилась радуга – будет жарко и очень сухо;

начали чернеть ягоды крыжовника – скоро созреет зерно;

пчелы стали агрессивными и нападают на людей – к сильной засухе;

калина успела покраснеть – осень будет ранней.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие праздники отмечаются 10 июля.

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