Именинники 13 и 14 июля: кого приветствовать по новому календарю

Каждый день у христиан посвящен памяти определенных святых, апостолов или мучеников, отдавших жизнь за веру. Издавна существовала традиция – называть ребенка в честь небесного покровителя этого дня, чтобы малыш был под защитой высших сил и ангела-хранителя.

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Календарь именин на июль подскажет верующим лучшие имена для ребенка на определенные дни. OBOZ.UA рассказывает, кто является именинниками 13 и 14 июля и публикует календарь именин до конца июля.

Именины 13 и 14 июля

13 июля именины отмечают:

Максим;

Никита;

Кирилл;

Клим;

Савелий;

Исмаил;

Иосиф;

Пелагея.

По церковному календарю в этот день отмечают Собор архангела Гавриила.

14 июля – день памяти святых отцов шести Вселенских соборов.

Именины празднуют:

Василии;

Сергеи;

Александры;

Викторы;

Леонтии.

Именинники до конца месяца

15 июля – день ангела Иоанна, Яна, Марии.

– день ангела Иоанна, Яна, Марии. 16 июля – именины празднуют Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Лука, Хома, Ян, Инна, Римма.

– именины празднуют Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Лука, Хома, Ян, Инна, Римма. 17 июля – Алексей, Антон, Георгий, Егор, Иван, Максим, Никита, Николай, Теодор, Федор, Юлиан, Юлий, Ян, Анастасия, Василиса.

18 июля – день ангела Василия, Гавриила, Геннадия, Григория, Теодора, Федора, Ульяны, Юлианы.

– день ангела Василия, Гавриила, Геннадия, Григория, Теодора, Федора, Ульяны, Юлианы. 19 июля – именины отмечают Александр, Алексей, Антон, Артем, Герман, Иосиф, Митрофан, Петр, Святослав, Теодор, Федор, Агриппина.

– именины отмечают Александр, Алексей, Антон, Артем, Герман, Иосиф, Митрофан, Петр, Святослав, Теодор, Федор, Агриппина. 20 июля – Антон, Иван, Никита, Яков, Ян.

– Антон, Иван, Никита, Яков, Ян. 21 июля – Василий, Давид, Денис, Константин, Николай, Петр, Семен, Теодор, Федор, Ефросинья, Феврония.

– Василий, Давид, Денис, Константин, Николай, Петр, Семен, Теодор, Федор, Ефросинья, Феврония. 22 июля – Георгий, Давид, Денис, Егор, Иван, Нил, Павел, Тихон, Ян.

– Георгий, Давид, Денис, Егор, Иван, Нил, Павел, Тихон, Ян. 23 июля именинниками будут Александр, Владимир, Георгий, Егор, Иван, Лука, Мартин, Петр, Самсон, Ян, Иванна, Яна.

именинниками будут Александр, Владимир, Георгий, Егор, Иван, Лука, Мартин, Петр, Самсон, Ян, Иванна, Яна. 24 июля – Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Павел, Сергей, Ян.

– Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Павел, Сергей, Ян. 25 июля – именины у Петров, Павлов и Симонов.

– именины у Петров, Павлов и Симонов. 26 июля – Андрей, Варфоломей, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Симон, Степан, Тимофей, Филипп, Фома, Яков, Ян, Динара.

27 июля – Алексей, Аркадий, Василий, Демьян, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Павел, Петр, Ян, Ангелина.

– Алексей, Аркадий, Василий, Демьян, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Павел, Петр, Ян, Ангелина. 28 июля – день ангела Арсения.

– день ангела Арсения. 29 июля – Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Демид, Егор, Иван, Константин, Марк, Михаил, Родион, Филипп, Фома, Ян.

– Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Демид, Егор, Иван, Константин, Марк, Михаил, Родион, Филипп, Фома, Ян. 30 июля – Алексей, Андрей, Богдан, Дмитрий, Ефим, Марк, Михаил, Николай, Савва, Теодор, Федор, Александра, Анастасия, Мария, Марта, Марфа, Ольга, Татьяна.

– Алексей, Андрей, Богдан, Дмитрий, Ефим, Марк, Михаил, Николай, Савва, Теодор, Федор, Александра, Анастасия, Мария, Марта, Марфа, Ольга, Татьяна. 31 июля – Афанасий, Василий, Сергей, Степан, Агния, Анна, Варвара, Елизавета, Кирилл, Люция.

Напомним, ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, поэтому даты церковных праздников сметились на 13 дней. Какие праздники верующие отмечают в июле – читайте в материале.

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