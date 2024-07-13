Именинники 13 и 14 июля: кого приветствовать по новому календарю
Каждый день у христиан посвящен памяти определенных святых, апостолов или мучеников, отдавших жизнь за веру. Издавна существовала традиция – называть ребенка в честь небесного покровителя этого дня, чтобы малыш был под защитой высших сил и ангела-хранителя.
Календарь именин на июль подскажет верующим лучшие имена для ребенка на определенные дни. OBOZ.UA рассказывает, кто является именинниками 13 и 14 июля и публикует календарь именин до конца июля.
Именины 13 и 14 июля
13 июля именины отмечают:
- Максим;
- Никита;
- Кирилл;
- Клим;
- Савелий;
- Исмаил;
- Иосиф;
- Пелагея.
По церковному календарю в этот день отмечают Собор архангела Гавриила.
14 июля – день памяти святых отцов шести Вселенских соборов.
Именины празднуют:
- Василии;
- Сергеи;
- Александры;
- Викторы;
- Леонтии.
Именинники до конца месяца
- 15 июля – день ангела Иоанна, Яна, Марии.
- 16 июля – именины празднуют Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Лука, Хома, Ян, Инна, Римма.
- 17 июля – Алексей, Антон, Георгий, Егор, Иван, Максим, Никита, Николай, Теодор, Федор, Юлиан, Юлий, Ян, Анастасия, Василиса.
- 18 июля – день ангела Василия, Гавриила, Геннадия, Григория, Теодора, Федора, Ульяны, Юлианы.
- 19 июля – именины отмечают Александр, Алексей, Антон, Артем, Герман, Иосиф, Митрофан, Петр, Святослав, Теодор, Федор, Агриппина.
- 20 июля – Антон, Иван, Никита, Яков, Ян.
- 21 июля – Василий, Давид, Денис, Константин, Николай, Петр, Семен, Теодор, Федор, Ефросинья, Феврония.
- 22 июля – Георгий, Давид, Денис, Егор, Иван, Нил, Павел, Тихон, Ян.
- 23 июля именинниками будут Александр, Владимир, Георгий, Егор, Иван, Лука, Мартин, Петр, Самсон, Ян, Иванна, Яна.
- 24 июля – Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Павел, Сергей, Ян.
- 25 июля – именины у Петров, Павлов и Симонов.
- 26 июля – Андрей, Варфоломей, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Симон, Степан, Тимофей, Филипп, Фома, Яков, Ян, Динара.
- 27 июля – Алексей, Аркадий, Василий, Демьян, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Павел, Петр, Ян, Ангелина.
- 28 июля – день ангела Арсения.
- 29 июля – Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Демид, Егор, Иван, Константин, Марк, Михаил, Родион, Филипп, Фома, Ян.
- 30 июля – Алексей, Андрей, Богдан, Дмитрий, Ефим, Марк, Михаил, Николай, Савва, Теодор, Федор, Александра, Анастасия, Мария, Марта, Марфа, Ольга, Татьяна.
- 31 июля – Афанасий, Василий, Сергей, Степан, Агния, Анна, Варвара, Елизавета, Кирилл, Люция.
Напомним, ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, поэтому даты церковных праздников сметились на 13 дней. Какие праздники верующие отмечают в июле – читайте в материале.
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