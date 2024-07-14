Именинники 14 июля: кого нужно поздравлять по новому календарю

В христианской традиции каждый день посвящен определенному святому, мученику или другим адептам веры. День ангела отмечается в память о христианском святом, чье имя имеет человек.

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Именины раньше даже были важнее обычного дня рождения. Кстати, эти праздники часто совпадали, ведь в древности традиционно ребенка окрестили в честь святого, в день которого он родился. OBOZ.UA рассказывает, кто будет отмечать день ангела 14 июля и публикует именинников по новому календарю.

День ангела 14 июля

Церковные имена выбирали по церковному календарю, и выбор часто ограничивался именами святых, память которых отмечалась в день крещения или рождения.

14 июля именины празднуют Иваны, Николая, Степаны, Федоры, Константины, Петры и Ангелины.

Имя Иван происходит от древнеиудейского и означает "помилованный Богом", "милость Божия", "подарок Божий".

Имя Николай трансформировалось от древнегреческого имени Николаос, переводимого как "победитель народов".

Степан – форма древнегреческого имени Стефанос, что переводится как "венок".

Федор означает "подаренный Богом", "Божий дар". Еще одна форма имени – Теодор.

Имя Константин пришло из Византии и означает "устойчивый, непреклонный".

Петр происходит от греческого имени Петрос – "камень, скала".

Ангелина имеет греческие корни и означает "вестница".

Календарь именинников до конца июля

15 июля – Василий, Владимир, Петр;

16 июля – Иван, Павел, Петр, Федор, Яков, Валентина, Юлия;

17 июля – Леонид, Вероника, Маргарита, Марина;

18 июля – Афанасий, Емельян, Иван, Степан;

19 июля – Григорий, Дмитрий, Роман, Степан, Евгения;

20 июля – Георгий, Ефим, Иван, Илья, Константин, Николай, Александр, Алексей, Афанасий, Петр, Сергей, Тихон, Федор;

21 июля – Георгий, Евгений, Иван, Петр, Роман, Семен, Федор, Анна;

22 июля – Михаил, Алексей, Магдалина, Мария;

23 июля – Андрей, Виталий, Трофим, Федор, Анна;

24 июля – Анатолий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Николай, Афанасий, Роман, Кристина;

25 июля – Макар, Александр, Анна, Ираида;

26 июля – Игнат, Сергей, Федор;

27 июля – Герман, Иван, Николай, Эммануил;

28 июля – Василий, Ефим, Иван, Николай, Остап, Павел, Юлиан, Анастасия, Антонина, Ирина, Елена;

29 июля – Анатолий, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Остап, Роман;

30 июля – Анатолий, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел;

31 июля – Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Денис, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна, Елизавета.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие праздники отмечаются 11 июля.

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