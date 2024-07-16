Именинники 16 июля: кто празднует день ангела по новому и старому календарю

Именины или день ангела – это праздник памяти христианских святых. Их празднуют люди, которые в современности носят такие же имена.

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Это особый день, когда именинники получают поздравления и благословения, а также испытывают особую духовную поддержку. OBOZ.UA рассказывает о том, кого следует поздравить с днем ангела 16 июля 2024 года.

Именины отмечаются с давних времен и являются частью многих культурных традиций. Они напоминают о святом покровителе, в честь которого был назван человек, а также прекрасный повод для того, чтобы выразить близким свою заботу и пожелания.

Именины 16 июля по новому стилю

Иван

Иван – одно из наиболее распространенных имен в славянских культурах. Оно имеет древнее библейское происхождение и является славянской формой имени Иоанн и означает "милость Божия" или "пощаженный Богом".

Следует заметить, что Иваны празднуют именины 16 июля и по новому, и по старому стилю.

Павел

Павел – имя латинского происхождения, которое означает "малый" или "скромный". Он стал распространен благодаря святому апостолу Павлу, который был одним из наиболее значимых проповедников христианства.

Петр

Петр – имя греческого происхождения, означающее "камень" или "скалу". Оно стало популярным благодаря святому апостолу Петру.

Федор

Федор – имя греческого происхождения, означающее "дар Божий" или "подаренный Богом". Федор является феофорным именем, то есть содержащим определение Бога или божественный эпитет, поэтому оно было достаточно популярным среди первых христиан.

Яков

Яков – имя еврейского происхождения, что означает "второй по рождению". Это первое имя, упоминаемое в Библии.

Валентина

Валентина – имя латинского происхождения, что означает здоровая, жизнеспособная, сильная. Оно пришло из древнего Рима, где причислялось к родовым, и произносилось как Валентинус.

Юлия

Юлия – имя латинского происхождения, которое означает "из рода Юлиев" или "июльская". Также есть версия, что оно пришло к нам из Древней Греции и в переводе означает "пушистая", "волнистая", "кудрявая".

Именины 16 июля по старому стилю

Анатолий

Анатолий происходит от греческого слова, которое означает "восход", "восток" или "восточный". Это имя часто связывают со справедливостью и честностью.

Антон

Антон имеет латинское происхождение и означает "вступающий в бой". По второй версии, имя имеет значение "цветок", "цвет" – в переводе с греческого "anthos".

Василий

Василий происходит от греческого слова, что означает "царь" или "князь". Оно появилось во времена персидских войн.

Георгий

Георгий имеет греческое происхождение и означает "земледелец". Это имя стало популярным благодаря великомученику Георгию Победоносцу.

Константин

Константин происходит от латинского слова, что означает "постоянный" или "неизменный". В древнем Риме это имя не было популярным и существовало в виде других видоизмененных форм.

Марк

Марк имеет латинское происхождение и означает "воинственный" или "молот". По второй версии имя берет начало от имени бога покровителя Марса, впоследствии ставшего богом войны.

Михаил

Михаил происходит от еврейского имени, что означает "кто есть как Бог?" В украинский язык оно попало через посредство греческого.

Александр

Это одно из самых популярных имён в мире. Александр имеет греческое происхождение и означает "защитник людей".

Родион

Имя Родион имеет греческие корни и означает "житель острова Родос". Его происхождение связывают со словом "родеос", означающим "розовый".

Фома

Фома имеет арамейское происхождение и означает "близнец". Это имя стало известно благодаря апостолу Фоме, одному из учеников Иисуса Христа.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие праздники отмечают в Украине и мире 16 июля и какие события пришлись на этот день.

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