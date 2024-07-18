Именинники 18 июля: кого поздравлять и как назвать ребенка

Имя – это то, что будет сопровождать человека всю жизнь. И традиционно имя ребенку давали по календарю церковных праздников в честь какого-нибудь святого. Такая дата называется именинами или днем ангела.

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OBOZ.UA рассказывает, чей день ангела выпадает на 18 июля. А в этот день свои именины отмечают Афанасий, Емельян, Иван, Степан.

Кто празднует именины 18 июля

Православная церковь в этот день чтит память святых мучеников Якинта и Эмилиана. Святой Якинт жил в IV в. в Кесарии Каппадокийской (современная Турция) и с юности исповедовал христианство. Поэтому во время гонений императора Траяна был арестован и подвергнут пыткам. Его замучили до смерти, но не заставили отказаться от веры.

Эмилиан Доростольский был современником Якинта, но жил в Силистре. Это современная Болгария. Он находился в рабстве у местного градоначальника, но тайно исповедовал христианство. Когда во время правления императора Юлиана Отступника начали восстанавливать культ языческих богов, Эмилиан проник в языческое капище, разбил там идолы и опрокинул алтари. Его никто не заметил и даже обвинили в нападении невинного человека. Тогда мужчина выдал себя и был арестован. Эмилиана пытались сжечь на костре, но огонь не задел его. Когда костер погас, мужчина лег на него и с молитвой на устах умер.

Что означают имена, день ангела которых выпадает на 18 июля

Емельян – мужчины, носящие это имя, праздную именины в день упомянутого святого. Их имя является славянизированной формой Эмилиан, которое происходит из латыни и означает "из Эмилиев" или "принадлежащий Эмилию".

Афанасий – тоже имя греческого происхождения. Происходит от слова, означающего "бессмертный".

Иоанн – библейское имя, произошедшее от еврейского Йоханан. Имеет значение "бог милостивый".

Степан – происходит из греческого языка. Переводится как "венок" или "диадема". Это украшение является традиционным атрибутом богини Геры – царицы неба, покровительницы браков, женщин и деторождения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об исторических событиях и знаменитых именинниках 18 июля.

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