Именинники 21 июля: кто отмечает день ангела по старому и новому календарю

В христианской традиции каждый день посвящен памяти определенного святого. Согласно древним верованиям, ребенок, названный в честь небесного защитника, в день которого он родился, получает на всю жизнь ангела-хранителя, что будет оберегать его от бед.

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По новому календарю 21 июля – день памяти святых преподобных Симеона и Иоанна, также святого пророка Иезекиила. OBOZ.UA разбирался, кто в этот день празднует именины по новому и старому календарю.

21 июля – день ангела празднуют Георгии, Евгении, Иваны, Петры, Романы, Семены, Федоры и Анны.

Георгий – имя греческого происхождения, что в переводе означает "земледелец". У многих народов есть варианты этого имени – Жорж, Джордж, Джорджо, Георге, Ежи и т.д.

Имя Евгений из древнегреческого означает "благородный".

Имя Иоанн имеет еврейские корни – оно произошло от еврейского имени Йоханан ("Ягве (Бог) милостивый"). Украинская форма имени была заимствована из греческого через церковнославянскую.

Древнегреческое слово "петрос" со значением "камень, скала" трансформировалось в собственное имя Петр. Распространилось оно на заре христианства, а в Киевскую Русь пришло из Византии.

Имя Роман имеет латинское происхождение: от слова romanus – "римлянин".

Семен – украинская форма древнееврейского имени, что означает "услышанный (Богом)".

Федор переводится с греческого как "подаренный Богом", "Божий дар". Древними формами имени были Феодор или Теодор.

Анна с еврейской означает "благодать". Имя массово распространилось по миру вместе в начале христианской эры, ведь именно так звали мать Девы Марии.

По старому календарю именины 21 июля празднуют Саввы, Александры и Фёдоры.

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