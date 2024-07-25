Именинники 25 июля: чей день сегодня

В христианской традиции есть такое поверье: если ребенка назвать в честь святого, в день которого он родился, то его всю жизнь будет оберегать от бед ангел-хранитель. 25 июля в церковном календаре – Успение святой Анны, матери Девы Марии.

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Праведную Анну считают покровительницей брака и материнства. Кто празднует именины в этот день – читайте в материале OBOZ.UA.

25 июля именины празднуют Анны, Александры, Макары и Ираиды.

Имя Александр пришло с греческого языка и в переводе означает "защитник". Это веселые, спортивные и артистические мальчики, которые в зрелом возрасте становятся уверенными и привередливыми лидерами в коллективе.

Имя Макар также древнегреческое, переводится как "счастливый". Это болезненный в детстве малыш, которому чуть-чуть не хватает уверенности в себе. Макары и во взрослом возрасте не любят выделяться в толпе, однако это очень честные, самодостаточные и заботливые мужчины.

Анна – має древнееврейское происхождение, толкуется как "благодать". Особую популярность приобрело после распространения христианства. В детстве Анна – очень добрая, хрупкая и жалостливая девочка, которая всем готова помогать. В зрелом возрасте это целеустремленные и трудолюбивые женщины, на первое место ставящие свою семью.

Ираида – древнегреческое имя, означающее "богиня". Это уязвимая и чувствительная девочка, эмоционально реагирующая на все ситуации. Во взрослом возрасте Ираида становится настойчивой и уверенной в себе личностью, достигающей всех поставленных целей.

Ранее OBOZ.UA публиковал церковный календарь до конца 2024 года и рассказывал, какие праздники перенесли.

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