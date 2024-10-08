Имеют богатую историю и культуру: названы самые дешевые города для удачного отдыха в Европе

Вместе с общим ростом стоимости жизни, дорожают и путешествия. Однако в Европе все еще остаются направления, куда можно съездить достаточно бюджетно и получить при этом отличный насыщенный впечатлениями отдых.

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Издание Express опубликовало десятку европейских городов, где можно насладиться великолепной архитектурой, культурой и кухней и при этом не оставить там все свои сбережения. Еще и добраться до каждого из них тоже будет достаточно просто и недорого.

Варшава, Польша

Варшава возглавляет список самых дешевых городов Европы. Она невероятно удобна для пеших прогулок, что означает значительную экономию на городском транспорте. По историческим улицам без машин приятно передвигаться, а посмотреть здесь действительно есть на что. Главные достопримечательности города включают Старый город и Королевский замок.

Краков, Польша

Еще одну строчку в рейтинге занял польский город. На этот раз речь идет о Кракове. Он предлагает богатую историю и культуру и при этом бюджетные цены. От оживленных парков до шумной ночной жизни здесь много развлечений для путешественников всех возрастов. Обязательно посетите музей в находящемся неподалеку бывшем концлагере Освенцим, чтобы поездка была не только памятным, но и важным опытом.

Чешский Крумлов, Чехия

Этот сказочный город в Южной Богемии является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. С мощеными улочками и средневековой архитектурой Чешский Крумлов предлагает посетителям возможность вернуться назад во времени.

Братислава, Словакия

Расположенная между Веной и Будапештом, Братислава часто не принимается во внимание туристами. А зря, ведь доступные достопримечательности и очаровательный старый город делают ее идеальным выбором для экономных путешественников. Благодаря близости к столице Австрии сюда можно приехать на один день из Вены.

Будапешт, Венгрия

Известный как "город спа" Будапешт славится своими термальными ваннами. Отделенная рекой Дунай, Буда предлагает великолепные виды, а Пешт может похвастаться оживленной ночной жизнью. Путешественники могут насладиться лучшим из обоих миров, не тратя лишних денег.

Загреб, Хорватия

Загреб – шумная столица Хорватии и ключевой транспортный узел страны. А еще туристы стекаются сюда, чтобы насладиться недорогим и вкуснейшим пивом. Доступный общественный транспорт позволяет легко исследовать город даже с небольшим бюджетом на отпуск.

Белград, Сербия

Сочетание исторических и современных памятников Белграда делает его отличным выбором для недорогого путешествия по Европе. От древних крепостей до оживленных прибрежных клубов сербская столица является фантастическим местом для людей, которые ищут культуру и ночную жизнь.

Сараево, Босния и Герцеговина

Уникальная атмосфера Сараево, где восток встречается с западом, принесла ему прозвище "Иерусалим Европы". Известный своим религиозным разнообразием город может похвастаться мечетями, церквями и синагогами, которые находятся в непосредственной близости друг к другу.

София, Болгария

София, расположенная у подножия горы Витоша, одна из самых доступных столиц Европы. Ее часто игнорируют в пользу горнолыжных курортов. Но София имеет богатую историю, пешеходные улицы и недорогое проживание для туристов.

Бухарест, Румыния

"Маленький Париж" Бухарест очаровывает посетителей архитектурой во французском стиле и яркой культурной жизнью. Здесь комфортно бесконечно гулять и любоваться достопримечательностями в любое время года.

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