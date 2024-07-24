Имеют доступную цену: какие подержанные итальянские авто выбрать

Кутюрье Ив Сен Лоран когда-то сказал, что мода преходяща, а стиль вечен. И эти его слова справедливы для любой сферы, в том числе и для авто.

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Британское издание Autocar собрало рейтинг самых стильных итальянских машин, которые можно купить подержанными за умеренные деньги. Цены актуальны для британского рынка перепродажи авто, а вот эстетика этих моделей вездесуща.

Fiat Coupe – от 2650 фунтов стерлингов (140 тыс. грн)

Fiat Coupé привлекает внимание даже спустя почти три десятилетия с момента его дебюта на автосалоне в Брюсселе. В 2009 году многие единицы были потеряны в результате программы утилизации. Однако те, кто ценит красоту bambino Ferrari, сохранили свои машины и готовы покупать их на вторичном рынке.

Alfa Romeo MiTo – от 999 фунтов стерлингов (53 тыс. грн)

Название модели сочетает в себе названия двух городов – Милана и Турина, а само авто добавило стиля сегменту супермини. По красоте этот малыш выигрывает у таких конкурентов, как Ford Fiesta, VW Polo, Renault Clio, Mazda2 или Hyundai i20.

Fiat Barchetta – от 3500 фунтов стерлингов (186 тыс. грн)

Barchetta означает "маленькая лодка" и этот красивый родстер действительно напоминает компактное плавсредство. Если не сказать миниатюрную сумбарину. К минусам модели относят высокую склонность к коррозии. Тем не менее, ржавчина также поражает Mazda MX-5, но она точно не так хороша, как итальянский конкурент.

Fiat 500 – от 1000 фунтов стерлингов (53 тыс. грн)

Нет в мире более привлекательного маленького авто, чем Fiat 500. Это совершенно внеклассовое и вневременное автомобильное явление.

Fiat X1/9 – от 4000 фунтов стерлингов (213 тыс. грн)

Эта классическая модель имеет все составляющие современного спортивного авто – выдвижные фары, спойлеры, расширенные колесные арки, легкосплавные диски и довольно яркие боковые полосы. А вдобавок яркий и стильный интерьер. Настоящая итальянская экзотика.

Innocenti Mini – от 5250 фунтов стерлингов (280 тыс. грн)

Да, это итальянский кузен культового британского малыша. Итальянская компания производила BMC Mini по более высоким стандартам и с превосходным уровнем технических характеристик в период с 1965 по 1975 год. Поэтому ее машины прекрасно сохранились до сих пор.

Abarth 595 – от 6000 фунтов стерлингов (320 тыс. грн)

В комплектации Turismo Abarth 595 является ближайшим конкурентом Mini Cooper S. Хотя ездит эта кроха достаточно жестко. Однако на небольших дистанциях это не приносит лишнего дискомфорта. Зато какое наслаждение для глаз.

Alfa Romeo 159 Sportwagon – от 1950 фунтов стерлингов (104 тыс. грн)

До того как Volvo начала выпускать шикарные универсалы, Alfa Romeo 159 Sportwagon мог претендовать на звание самого красивого авто мира в этом классе. Посмотрите на эти тройные фары и утонченный профиль. А еще он имеет практичный 460-литровый багажник.

Alfa Romeo Giulietta – от 1495 фунтов стерлингов (80 тыс. грн)

Модель, которая выпускалась 11 лет, рекламировала красавица Ума Турман. И ей действительно шли эти обтекаемые формы и стильные очертания. Возможно, по характеристикам Giulietta проигрывает VW Golf и Ford Focus, зато на парковке точно выделяется.

Alfa Romeo Spider – от 5000 фунтов стерлингов (266 тыс. грн)

Итальянцы утверждают, что хорошая еда, хорошее вино и много свежего воздуха – ключевые составляющие долгой и здоровой жизни. Alfa Romeo Spider демонстрирует, что на самом деле все дело в привлекательном внешнем виде. С момента своего рождения в 1966 году модель пережила четыре поколения, причем автомобили третьего и четвертого поколений наиболее доступны.

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