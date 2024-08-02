Интересные уголки Европы, куда можно доехать поездом: список для незабываемого путешествия

Климат меняется и отрицать это уже совершенно невозможно, именно поэтому все популярнее становятся путешествия в экологичных видах транспорта. Например, все больше туристов выбирают отправиться в отпуск на поезде.

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Для тех, кто хочет увидеть Европу и не загрязнять воздух авиаперелетами, издание Euronews собрало семерку интересных для посещения городов с хорошим железнодорожным сообщением. Дополнительный бонус: в этих регионах достаточно прохладный климат, поэтому здесь можно укрыться от летнего зноя.

Амстердам, Нидерланды

Всегда спокойная столица Нидерландов предлагает неспешные прогулки по каналам и бесконечным рядам красочных зданий с острыми крышами. Обязательно посетите здесь музей Ван Гога или Королевский дворец XVII столетия.

Берхтесгаден, Германия

В этом небольшом баварском городке находится живописное карстовое озеро, а что может быть лучше, чем искупаться в прохладной воде альпийских гор. Тем более, что водоем окружен пологими зелеными горами. Но не забудьте свитер – вечером воздух здесь может быть действительно свежим.

Шамони-Монблан, Франция

Туристический городок у подножия знаменитого Монблана – это край, где всегда царит прохлада. Вы можете насладиться спокойствием. А можете отправиться отсюда покорять самую высокую вершину Альп. Пешком это займет три дня. А еще можно воспользоваться канатной дорогой, которая доставит вас из города Шамони на Эгюй-дю-Миде, вершину в массиве Монблан высотой 3842 м.

Копенгаген, Дания

Датская столица славится своим неспешным темпом жизни, богатой культурой и вкусным пивом. Прогуляйтесь по каналам Копенгагена, отправляйтесь в Датский музей искусства и дизайна любоваться причудливыми интерьерами или прогуляйтесь по следам королей 17 века в замке Розенборг.

Эдинбург, Великобритания

Сказочные шпили и лабиринт мощеных улиц – лишь часть очарования столицы Шотландии. Поднимитесь на вершину холма Артурс-Сит, чтобы полюбоваться потрясающим ветром видом на город. И наслаждайтесь вечной прохладой. Средняя зимняя температура здесь +1°C, а летом 15-17 тепла местные считают настоящей жарой.

Ливерпуль, Великобритания

Этот город в Англии, скорее всего, встретит вас дождями и ветром. А еще богатой культурой. Чего стоит только музей Beatles Story, посвященный истории легендарной Ливерпульской четверки. Прогуляйтесь по воде на пароме Mersey Ferry и полюбуйтесь готическим Ливерпульским собором из-под зонта.

Осло, Норвегия

Норвежские фьорды – настоящая визитка страны. И полюбоваться ими можно, не покидая столицу Осло. Вы можете искупаться в освежающих водах одноименного фьорда, устроить пикник в лесу или отправиться осматривать развалины монастырей, слушать музыку в Оперный театр или смотреть на корабли викингов в музее.

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