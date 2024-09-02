iPhone 17 Pro Max станет лучшим в серии: чем поразит

Презентация нового iPhone 16 состоится 9 сентября в Apple Park в Купертино, Калифорния. Основные характеристики можно узнать непосредственно во время мероприятия, однако определенные технические нюансы уже известны. Более того – недавно на китайском форуме Weibo появилась инсайдерская информация о том, какой будет линейка iPhone 17.

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iPhone 17 Pro Max станет самым лучшим в серии. Эксперты рассказали, чего следует ожидать от новинок.

Некоторые модели в линейке iPhone 17 получат 12 ГБ оперативной памяти. Аналитик Минг-Чи Куо уточнил, что это касается только iPhone 17 Pro Max. Это означает, что iPhone 17 Pro, базовый iPhone 17 и новый iPhone 17 "Slim" будут иметь 8 ГБ оперативной памяти. Четвертое поколение iPhone SE, ожидаемое в начале 2025 года, также, вероятно, будет иметь 8 ГБ оперативной памяти.

8 ГБ – это тот минимум, который необходим для функций Apple Intelligence, которые появятся в iOS 18. Таким образом, только iPhone 15 Pro и Pro Max с нынешних смартфонов Apple будут поддерживать функционал AI, ведь iPhone 15 и 15 Plus имеют 6 ГБ оперативной памяти.

Аналитики отмечают, что iPhone 17 Pro Max будет иметь новую качественную систему охлаждения.

Ключевым изменением спецификации также будет 1/2,6-дюймовый 48-мегапиксельный датчик CIS вместо 1/3,1-дюймового 12-мегапиксельного датчика, который, как ожидается, будет использоваться в моделях iPhone 16 Pro в этом году.

Новые айфоны получат телеобъективы Tetraprism. Это означает, что смартфоны будут иметь по меньшей мере 5-кратное оптическое увеличение и 25-кратное цифровое увеличение. Куо подчеркнул, что пока он не уверен, только ли iPhone 17 Pro Max будет иметь обновленную камеру Tetraprism. Tetraprism нуждается в совершенно новых призмах, которые должны иметь более короткий форм-фактор, чтобы уменьшить высоту камеры, добавил Куо.

Отчет аналитика подтверждает заявление, сделанное в прошлом году Джеффом Пу из Haitong International Securities. В декабре Пу заявил, что обновленный 48-мегапиксельный телеобъектив iPhone 17 Pro Max будет оптимизирован для использования с Apple Vision Pro. Современные модели iPhone 15 Pro могут записывать пространственное видео с 3D-глубиной для воспроизведения на Vision Pro – если держать в альбомной ориентации, основные и ультраширокие объективы сочетаются для записи пространственного видео с дополнительной глубиной.

iPhone 17 Pro Max, вероятно, станет первой моделью iPhone, у которой система задней камеры полностью состоит из 48-мегапиксельных объективов.

Глядя в будущее, Куо добавил, что iPhone 2027 будет иметь еще более усовершенствованную камеру Tetraprism с лучшим оптическим зумом.

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