Испания – это не только теплое море и переполненные туристами пляжи. Тем, кто хочет открыть интересный, но малоизвестный маршрут и готов окунуться в историю, стоит обратить внимание на небольшой город Бадахос, расположенный всего в 6 км от португальской границы.

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Город является столицей одноименной провинции Бадахос в Эстремадуре, Испания и расположен на левом берегу реки Гвадиана. Невероятный город сохранил исторический шарм и станет идеальным местом отдыха для тех, кому надоели популярные туристические маршруты. Как рассказали журналисты, Бадахос находится в 60 км от Мериды, 226 км к востоку от Лиссабона и 400 км от Мадрида.

Бадахос находится в 60 км от Мериды, 226 км к востоку от Лиссабона и 400 км от Мадрида. После Реконкисты эта территория была предметом споров между Испанией и Португалией на протяжении нескольких столетий, с поочередным контролем, что привело к нескольким войнам, включая Войну за наследие Испании (1705), штурм Бадахоса (1812) и Гражданской войне в И9.

Главный собор города – архитектурный памятник, построенный в 1238 году. Три его окна уникальны: одно в готическом стиле, второе в стиле ренессанса и третье в стиле платереск (15 век).

В результате продолжительных войн и пограничных споров экономика Бадахоса очень страдала, а казна постоянно была опустошена. Сельскохозяйственные земли не отличались плодородием, поэтому эта сфера не имела большого значения. Исторические памятники в городе стали главными туристическими достопримечательностями.

В городе можно увидеть руины мавританского замка Алькасаба, выходящие на реку Гвадиана, протекающую между холмом замка и мощным фортом Сан-Кристобаль. Это был единственный важный форт на южной португальской границе в течение 17-го и 18-го веков, контролировавший пути южной Португалии и Андалусии.

Прогулка по историческому кварталу откроет уникальное соединение культур: арабские стены, христианские памятники, мавританские руины.

На 30-метровой башне Эспантаперрос можно насладиться панорамой города. Пристроенное к ней здание XVI века когда-то служило ратушей, затем тюрьмой, а сейчас стало Археологическим музеем. Этот памятник окружал ухоженный сад, где были найдены археологические находки вестготского и римского периодов.

Другие достопримечательности включают Плаза Альта, датированную 15-17 веками, являвшуюся центром города, поскольку она выходила за пределы мусульманской цитадели.

Хиральда, расположенная у площади Пласа-де-ла-Соледад, является копией Хиральды в Севилье. Завершенный в 1930 году, он украшен керамической плиткой и металлом, а также символ Меркурия, олицетворяющий коммерцию.

Пуэрта-де-Пальмас была построена в 1551 году с двумя цилиндрическими башнями, окружавшими входную дверь. Когда-то здание использовалось как тюрьма, но сейчас это главный въезд в старый город.

Железнодорожная станция Бадахос находится на севере города. Она соединяет поезда дальнего и среднего сообщения и является последней испанской станцией перед португальской железнодорожной системой. Ожидается, что скоро старые поезда будут заменены высокоскоростным обслуживанием юго-западно-португальского коридора и линии Мадрид-Лиссабон.

Аэропорт Бадахос расположен к востоку от центра города и обслуживает два гражданских маршрута: один в Барселону, а другой в Мадрид.

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