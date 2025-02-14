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Испанский плов с куриным мясом и оливками: очень вкусное блюдо для сытного ужина

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
207
Испанский плов с куриным мясом и оливками: очень вкусное блюдо для сытного ужина

Плов – очень сытное блюдо, которое умеют готовить все. Для того, чтобы рис не слипался, его нужно промыть до прозрачной воды, а для яркого вкуса добавьте овощи, оливки, специи.

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Плов с куриным мясом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного испанского плова, с овощами, мясом и оливками.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 200-250г риса (камолино идеален)
  • 3-4 куриных бедра
  • 1 большой лук
  • 100г оливок
  • 200г черри
  • чеснок (свежий или сухой)
  • соль, перец
  • петрушка

Способ приготовления:

1. У бедер убираем кость, разрезаем их на 2 части. И поджариваем на масле с 2 сторон до корочки.

Жареное мясо

2. В этой же сковороде поджариваем лук. Добавляем оливки и черри, соль, специи, рис. Залейте водой как обычно, 1:2 или чуть больше.

Овощи для блюда

3. После верните сверху на рис бедра. Их тоже подсаливаем и приправляем, накрываем крышкой и тушим минут 20 до готовности риса.

Сколько готовить плов

Если вода уже испарилась, а рис не готов – можно немного долить!

Готовый плов

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