Испанский плов с куриным мясом и оливками: очень вкусное блюдо для сытного ужина

Плов – очень сытное блюдо, которое умеют готовить все. Для того, чтобы рис не слипался, его нужно промыть до прозрачной воды, а для яркого вкуса добавьте овощи, оливки, специи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного испанского плова, с овощами, мясом и оливками.

Ингредиенты:

200-250г риса (камолино идеален)

3-4 куриных бедра

1 большой лук

100г оливок

200г черри

чеснок (свежий или сухой)

соль, перец

петрушка

Способ приготовления:

1. У бедер убираем кость, разрезаем их на 2 части. И поджариваем на масле с 2 сторон до корочки.

2. В этой же сковороде поджариваем лук. Добавляем оливки и черри, соль, специи, рис. Залейте водой как обычно, 1:2 или чуть больше.

3. После верните сверху на рис бедра. Их тоже подсаливаем и приправляем, накрываем крышкой и тушим минут 20 до готовности риса.

Если вода уже испарилась, а рис не готов – можно немного долить!

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