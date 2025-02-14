Испанский плов с куриным мясом и оливками: очень вкусное блюдо для сытного ужина
Плов – очень сытное блюдо, которое умеют готовить все. Для того, чтобы рис не слипался, его нужно промыть до прозрачной воды, а для яркого вкуса добавьте овощи, оливки, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного испанского плова, с овощами, мясом и оливками.
Ингредиенты:
- 200-250г риса (камолино идеален)
- 3-4 куриных бедра
- 1 большой лук
- 100г оливок
- 200г черри
- чеснок (свежий или сухой)
- соль, перец
- петрушка
Способ приготовления:
1. У бедер убираем кость, разрезаем их на 2 части. И поджариваем на масле с 2 сторон до корочки.
2. В этой же сковороде поджариваем лук. Добавляем оливки и черри, соль, специи, рис. Залейте водой как обычно, 1:2 или чуть больше.
3. После верните сверху на рис бедра. Их тоже подсаливаем и приправляем, накрываем крышкой и тушим минут 20 до готовности риса.
Если вода уже испарилась, а рис не готов – можно немного долить!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: