Из чего приготовить вкусный домашний твердый сыр: в составе только натуральные ингредиенты
Вкусный сыр очень легко приготовить в домашних условиях. К тому же, в составе такого продукта будут только натуральные компоненты, в которых вы точно будете уверены. Это будет значительно бюджетнее и полезнее магазинных вариантов.
Идея приготовления домашнего твердого сыра опубликована на странице фудблогера Марии с ником mariya partyka в Instagram. Для удачного вкуса можно добавить зеленый лук и травы.
Ингредиенты:
- молоко – 1 л. (жирное)
- яйца – 3 шт.
- сметана 15%-20% – 200 г
- соль – 2 ч.л. без горки
- по желанию можно добавить зеленый лук и базилик.
Способ приготовления:
1. К молоку добавить соль.
2. Поставить на плиту.
3. Довести до кипения.
4. В отдельную емкость разбить яйца, добавить 200 г сметаны.
5. Хорошо перемешать.
6. Перелить яичную массу в горячее молоко.
7. Варить 8 минут, пока сыр не станет отделяться от сыворотки.
8. Добавить зеленый лук и сушеный базилик.
9. Сложить марлю в два раза, положить на дуршлаг.
10. Перелить творожную массу и отцедить жидкость.
11. Взять удобную форму из пластмассы, сделать дыры на дне и по бокам.
12. Выложить в формочку творог в марле и сверху поставить что-нибудь очень тяжелое.
13. Отставить на 5 часов – сыр готов.
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