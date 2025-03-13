Из чего приготовить вкусный домашний твердый сыр: в составе только натуральные ингредиенты

Вкусный сыр очень легко приготовить в домашних условиях. К тому же, в составе такого продукта будут только натуральные компоненты, в которых вы точно будете уверены. Это будет значительно бюджетнее и полезнее магазинных вариантов.

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Идея приготовления домашнего твердого сыра опубликована на странице фудблогера Марии с ником mariya partyka в Instagram. Для удачного вкуса можно добавить зеленый лук и травы.

Ингредиенты:

молоко – 1 л. (жирное)

яйца – 3 шт.

сметана 15%-20% – 200 г

соль – 2 ч.л. без горки

по желанию можно добавить зеленый лук и базилик.

Способ приготовления:

1. К молоку добавить соль.

2. Поставить на плиту.

3. Довести до кипения.

4. В отдельную емкость разбить яйца, добавить 200 г сметаны.

5. Хорошо перемешать.

6. Перелить яичную массу в горячее молоко.

7. Варить 8 минут, пока сыр не станет отделяться от сыворотки.

8. Добавить зеленый лук и сушеный базилик.

9. Сложить марлю в два раза, положить на дуршлаг.

10. Перелить творожную массу и отцедить жидкость.

11. Взять удобную форму из пластмассы, сделать дыры на дне и по бокам.

12. Выложить в формочку творог в марле и сверху поставить что-нибудь очень тяжелое.

13. Отставить на 5 часов – сыр готов.

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