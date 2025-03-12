Избранники судьбы в марте: эти знаки зодиака почувствуют мощную энергетику

Март принесет изменения в личной и профессиональной сфере многим людям. Это будет связано с такими астрологическими явлениями, как ретроград Венеры и Меркурия и переход Нептуна в знак Овна.

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Три знака зодиака особенно сильно ощутят эту мощную энергетику, пишет Ofeminin. Это Овен, Дева и Стрелец.

С 1 марта по 12 апреля ретроградная Венера может побуждать нас глубже задуматься о наших отношениях и ценностях. Меркурий будет ретроградным с 15 марта по 7 апреля, поэтому астрологи рекомендуют быть осторожными в общении, не принимать поспешных решений и проверять информацию. Планета мечты и интуиции Нептун изменит свое положение и перейдет в знак Овна, что принесет вдохновение и мотивацию действовать. Кроме того, астрологи обращают внимание на весеннее равноденствие, которое в 2025 году приходится на 20 марта. Это начало нового астрологического года, который несет освежение и новые возможности.

Овен

Овна ждет динамичное развитие и успех на работе и в личной жизни. Вы можете получить повышение в карьере, увеличение зарплаты, начать успешные профессиональные проекты.

Одиноких Овнов ожидают новые знакомства, которые могут перерасти в длительные отношения. Если у вас уже есть вторая половинка, ваши чувства расцветут.

Дева

Деву ожидает признание на работе и шанс на повышение по службе и зарплате соответственно. Возможен иностранный договор.

Девы в отношениях насладятся стабильностью и ощущением безопасности. Одиноким стоит присмотреться вокруг, не игнорировать маленькие знаки и следовать вашему сердцу – ваше счастье впереди.

Стрелец

Стрельца ждет путешествие и новые карьерные перспективы. Сейчас благоприятное время для обучения новым навыкам, исполнению мечтаний и развитию хобби. Вы можете получить предложения о сотрудничестве в профессиональной сфере, которые откроют новые возможности и принесут дополнительные деньги.