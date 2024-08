Кайли Миноуг показала внутреннюю богиню в 'мокром' золотом платье

Кайли Миноуг – это всемирно известная австралийская поп-икона. Она известна своей способностью совмещать элегантность с современными модными трендами.

Видео дня

Недавно звезда ошеломила своих поклонников невероятным образом. Кадрамы в новом наряде она поделилась в своих социальных сетях.

В серии публикаций в Instagram, австралийская артистка поделилась кадрами со съемок своего нового клипа на песню My Oh My, который был снят в Syon Park, лондонском доме герцога Нортумберлендского.

56-летняя Кайли была одета в золотое платье с мокрым эффектом, изготовленное из кусочков золотистой фольги. Этот образ выглядел феноменально на миниатюрной фигуре певицы.

Свой непревзойденный образ Кайли дополнила сильным макияжем, состоявшим из дымчато-металлических глаз, розовых румян и нежной помады, подчеркнувшей ее природную красоту. Это сделало его роскошным, торжественным и совершенным.

Фаны Кайли Миноуг не смогли скрыть своего восхищения и буквально засыпали певицу комплиментами. В комментариях к публикации они делились своими впечатлениями от исключительного образа певицы. Кто-то писал, что она вообще не стареет и выглядит непревзойденно, а кто-то заметил, что звезда похожа на произведение искусства.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что Блэйк Лайвли единолично вернула в моду цветочные мотивы в одежде.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.