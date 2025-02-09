Как бороться с вредителями в доме: топ-5 натуральных средств

Такие вредители, как крысы, мыши и клопы, наносят большое раздражение, пробираясь в разные части вашего дома и нанося ущерб имуществу, что часто приводит к немалым счетам.

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Мало того, что от них трудно избавиться, эти вредители также могут заражать пищу, что приводит к серьезным заболеваниям. OBOZ.UA расскажет о пяти домашних средствах, которые помогают избежать вредителей в вашем доме.

Кофейная гуща

Этот хитрый прием предполагает использование остатков при приготовлении утренней чашки кофе, поскольку большинство насекомых ненавидят запах кофейной гущи.

Использование этого внутри вашего дома в углах и вокруг них, а также в трещинах, в которых обычно появляются насекомые, может помочь отпугнуть их. Это полезный приём, поскольку он не требует дополнительных затрат.

Белый уксус

Вторгаясь в ваш дом, муравьи часто оставляют след, за которым следует остальная их колония.

Вот здесь и пригодится белый уксус. Следует смешать его с водой и маслом перечной мяты, ведь эта смесь прекрасно с удалением этих следов, которые должны остановить муравьев.

Лук

Одним из нетрадиционных решений, которые помогают избежать пауков, есть ежедневное использование лука. Оказывается, лук не только заставляет вас плакать, но и может отпугнуть пауков, если нарезать ее ломтиками и положить в миску, наполненную водой.

Если поставить ее в месте, где постоянно бывают нежелательные посетители, то сильный запах поможет избежать их.

Мыльный спрей

Если вас беспокоят вредители на растениях, мыльный спрей может стать вашим спасителем.

Прекрасный способ помешать вредителям поедать ваши растения и заселять ваш дом – это смешать ложку жидкого мыла и воды в бутылке с пульверизатором.

Соль

Как оказалось, соль является идеальным природным продуктом для уничтожения блох. Побрызгав ею ковер или другие участки, которые, как вы подозреваете, заражены, и оставив в сутки, вы избавитесь от этих вредителей и их яиц. После этого на следующий день обязательно посыпьте соль во избежание их возвращения.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как спасти домашние растения от вредителей.

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