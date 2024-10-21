УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Как быстро отсортировать фото по категориям iPhone: полезная функция на iOS 18

OBOZ.UA
NewsLife
3 минуты
432
В Индии сгорел завод Apple

Apple продолжает совершенствовать свои продукты, и последняя версия операционной системы iOS 18 не стала исключением. Одним из самых полезных новшеств стала функция быстрой сортировки фотографий по категориям.

Видео дня

Теперь найти нужное изображение стало гораздо проще и быстрее. OBOZ.UA предлагает подробную инструкцию, которая поможет быстро сузить список до типа фотографии, которую вы ищете.

Как это работает?

Как быстро отсортировать фото по категориям iPhone: полезная функция на iOS 18

Чтобы воспользоваться новой функцией сортировки фотографий по категориям, необходимо выполнить несколько простых шагов:

  1. Откройте приложение "Фотографии".
  2. Перейдите в раздел Альбомы.
  3. Прокрутите вниз в раздел "Типы медиа".
  4. Выберите нужную категорию: анимированные изображения, утилиты (квитанции, документы и т.д.), недавно добавленные, просмотренные или отредактированные фотографии.

Какие категории доступны?

Кроме стандартных категорий, таких как видео, селфи и портреты, iOS 18 предлагает несколько новых:

Анимированные: содержащие изображения с эффектами, созданными с помощью функций Apple Intelligence.

Утилиты: объединяет квитанции, документы, иллюстрации, QR-коды и рукописные изображения.

Недавно добавленные, просмотренные и отредактированные: позволяет быстро найти фотографии, с которыми вы недавно работали.

Подробная инструкция по работе с iOS 18:

Просмотр анимированных изображений

Как быстро отсортировать фото по категориям iPhone: полезная функция на iOS 18

Запустите приложение "Фотографии", выберите вкладку "Альбомы" и прокрутите вниз в раздел "Типы медиа". Здесь вы увидите ряд параметров, с которыми вы можете быть знакомы с iOS 17, например видео, селфи, живые фотографии и портрет.

Коснитесь одной из опций, и вы отфильтруете свои фотографии – они будут отображать только эту категорию изображений. Однако если провести пальцем влево или коснуться "Типы медиа", вы увидите больше параметров, среди которых новый, представленный в iOS 18 под названием "Анимированные". Выберите "Анимация" для отображения любых изображений, к которым применены эффекты.

Проверка утилит

Как быстро отсортировать фото по категориям iPhone: полезная функция на iOS 18

Если вы хотите отфильтровать изображение, чтобы облегчить поиск квитанций, карт, иллюстраций, QR-кодов, документов и рукописных изображений, прокрутите вниз в программе "Фото" и найдите раздел "Утилиты". Эта функция позволит увидеть, сколько изображений связано с каждой категорией. При выборе нужной категории программа "Фотографии" отображает только те изображения, которые она считает релевантными.

Найти последние изображения

Как быстро отсортировать фото по категориям iPhone: полезная функция на iOS 18

Раздел "Утилиты" также содержит параметры фильтрации изображений, которые были недавно сохранены, просмотрены или отредактированы.

Выберите нужную категорию и просмотрите соответствующие изображения.

Ручной поиск

Как быстро отсортировать фото по категориям iPhone: полезная функция на iOS 18

Коснитесь значка поиска в приложении "Фотографии" и введите термин "квитанция". Вы можете добавить дополнительную информацию, например QR, чтобы еще больше сузить результаты.

Как сообщал OBOZ.UA, операционная система iOS 18 предлагает самый масштабный за всю историю обновленный дизайн в Photos, а также значительные усовершенствования для Messages и Mail. Вскоре iOS 18 представит систему ИИ Apple Intelligence.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.