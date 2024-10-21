Как быстро отсортировать фото по категориям iPhone: полезная функция на iOS 18

Apple продолжает совершенствовать свои продукты, и последняя версия операционной системы iOS 18 не стала исключением. Одним из самых полезных новшеств стала функция быстрой сортировки фотографий по категориям.

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Теперь найти нужное изображение стало гораздо проще и быстрее. OBOZ.UA предлагает подробную инструкцию, которая поможет быстро сузить список до типа фотографии, которую вы ищете.

Как это работает?

Чтобы воспользоваться новой функцией сортировки фотографий по категориям, необходимо выполнить несколько простых шагов:

Откройте приложение "Фотографии". Перейдите в раздел Альбомы. Прокрутите вниз в раздел "Типы медиа". Выберите нужную категорию: анимированные изображения, утилиты (квитанции, документы и т.д.), недавно добавленные, просмотренные или отредактированные фотографии.

Какие категории доступны?

Кроме стандартных категорий, таких как видео, селфи и портреты, iOS 18 предлагает несколько новых:

Анимированные: содержащие изображения с эффектами, созданными с помощью функций Apple Intelligence.

Утилиты: объединяет квитанции, документы, иллюстрации, QR-коды и рукописные изображения.

Недавно добавленные, просмотренные и отредактированные: позволяет быстро найти фотографии, с которыми вы недавно работали.

Подробная инструкция по работе с iOS 18:

Просмотр анимированных изображений

Запустите приложение "Фотографии", выберите вкладку "Альбомы" и прокрутите вниз в раздел "Типы медиа". Здесь вы увидите ряд параметров, с которыми вы можете быть знакомы с iOS 17, например видео, селфи, живые фотографии и портрет.

Коснитесь одной из опций, и вы отфильтруете свои фотографии – они будут отображать только эту категорию изображений. Однако если провести пальцем влево или коснуться "Типы медиа", вы увидите больше параметров, среди которых новый, представленный в iOS 18 под названием "Анимированные". Выберите "Анимация" для отображения любых изображений, к которым применены эффекты.

Проверка утилит

Если вы хотите отфильтровать изображение, чтобы облегчить поиск квитанций, карт, иллюстраций, QR-кодов, документов и рукописных изображений, прокрутите вниз в программе "Фото" и найдите раздел "Утилиты". Эта функция позволит увидеть, сколько изображений связано с каждой категорией. При выборе нужной категории программа "Фотографии" отображает только те изображения, которые она считает релевантными.

Найти последние изображения

Раздел "Утилиты" также содержит параметры фильтрации изображений, которые были недавно сохранены, просмотрены или отредактированы.

Выберите нужную категорию и просмотрите соответствующие изображения.

Ручной поиск

Коснитесь значка поиска в приложении "Фотографии" и введите термин "квитанция". Вы можете добавить дополнительную информацию, например QR, чтобы еще больше сузить результаты.

Как сообщал OBOZ.UA, операционная система iOS 18 предлагает самый масштабный за всю историю обновленный дизайн в Photos, а также значительные усовершенствования для Messages и Mail. Вскоре iOS 18 представит систему ИИ Apple Intelligence.

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