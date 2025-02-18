Как часто нужно поливать спатифиллум и где поставить: золотые правила

Хотя за мирными лилиями (спатифиллумом) обычно легко ухаживать, владельцы этих комнатных растений должны обеспечить им должное освещение и влажность.

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В противном случае они рискуют вырастить слабое, тусклое растение, которое не будет хорошо цвести и выгладить здоровым на вашем подоконнике. В общем, все целиком зависит от ухода за спатифиллумом, особенно от частоты полива, пишет OBOZ.UA.

Итак, золотое правило, по словам экспертов, состоит в том, что следует наблюдать за состоянием растения. Она сама "подскажет" вам, когда ее следует полить и насколько сильно.

Мирные лилии, как правило, нуждаются в поливе только тогда, когда верхний слой почвы сух на ощупь.

Если вы заметили, что листья мирной лилии начинают опадать, это означает, что она нуждается в питье, и вы можете побрызгать ее, чтобы она увлажнилась. Зимой важно не переборщить с этим, но летом это можно делать обильнее.

Где поставить спатифиллум

Мирные лилии могут переносить разные уровни освещения, что делает их идеальными для большинства мест в вашем доме, но они лучше чувствуют себя при ярком косвенном свете.

Освещенная ванная комната является идеальным местом для этих цветов, поскольку они любят влажный воздух. Большинство ванных комнат имеют матовое стекло, что создает оптимальные условия для этих элегантных цветов. Стекло пропускает свет, уменьшая его количество.

Еще одно преимущество состоит в том, что их не нужно так часто поливать, если они стоят в ванной.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, где лучше всего держать спатифиллум.

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