Как делать сырные лошадки: секретами поделилась мастерица Гуцульщины. Видео

Сырные лошадки – оригинальный вид украинского народного искусства, распространенный в Карпатском регионе. А еще, это интересная на вид вкусность, мимо которого не сможет пройти ни один ребенок.

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Как приготовить сырные лошадки так, чтобы они были вкусными и безопасными, рассказали на YouTube-канале "Телерадиокомпании НТК". Всеми секретами поделилась заслуженная художница Украины Мария Петрив.

Главным ингредиентом блюда, конечно, является сыр. Его изготовляют из свежего молока и специальной закваски, сделанной из желудка несколько недельного теленка. Такой сыр в горячей воде приобретает консистенцию пластилина, в результате чего с ним становится очень удобно работать.

Далее из гладкой структуры теплого сыра нужно сформировать передние ножки и голову будущей лошадки. После этого лошадку следует положить в очень соленую воду, которая служит консервантом. Ну а дальше издеоия можно украшать так, как душа пожелает. Чаще сырные лошадки оплетают дополнительными сырными нитями, придающими красоту готовому изделию.

Сырные лошадки могут храниться в течение нескольких месяцев без вреда для здоровья. Однако вряд ли такие вкусные и красивые изделия задержатся дома надолго.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Ивано-Франковской области два села рассорились из-за сырных лошадок.