Как добавить себе несколько лет жизни: советы экспертов

Как улучшить свое здоровье в общем известно всем. Это регулярные физические упражнения, хороший сон, снижение стресса, ограничение употребления алкоголя и активная жизненная позиция. И единственное, что в этом списке правильных привычек, как правило, отсутствует — гидратация, значение которой многие недооценивают.

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И очень зря, говорят эксперты, ведь употребление воды в больших количествах улучшает кровяное давление, снижает риск заболевания диабетом, лечит суставы, кишечник, почки, кожу и облегчает мигрени.

Сколько нужно пить воды в сутки и какой от этого будет эффект, рассказывает OBOZ.UA

Как сделать привычку пить много воды регулярной ?

Добавьте выпивание полного стакана воды к другим ключевым процедурам, которые вы выполняете, не задумываясь.

Любите кофе или чай? Наполните стакан водой и выпейте, пока ждете, кого приготовится напиток. Выгуливаете собаку? Наполните бутылку с водой выпейте ее во время прогулки.

Встали, чтобы размяться? Возьмите стакан воды и выпейте его до того, как сядете обратно. Разогреваете обед? Выпейте полный стакан воды, пока еда нагревается.

Вы можете не осознавать, что обезвожены

Статистика показывает, что люди пьют слишком мало воды, не осознавая, что они обезвожены. Чтобы держать ситуацию с гидратацией под контролем, медицина советует женщинам выпивать 8-10 стаканов воды в день, мужчинам: 10-12, а также не полагаться на ощущение жажды, поскольку она возникает, когда организм уже пострадал от недостатка влаги.

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