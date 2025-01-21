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Как добавить себе несколько лет жизни: советы экспертов

OBOZ.UA
NewsLife
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Как добавить себе несколько лет жизни: советы экспертов

Как улучшить свое здоровье в общем известно всем. Это регулярные физические упражнения, хороший сон, снижение стресса, ограничение употребления алкоголя и активная жизненная позиция. И единственное, что в этом списке правильных привычек, как правило, отсутствует — гидратация, значение которой многие недооценивают.  

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И очень  зря, говорят эксперты, ведь употребление воды в больших количествах улучшает кровяное давление, снижает риск заболевания диабетом, лечит суставы, кишечник, почки, кожу и облегчает мигрени. 

Сколько нужно пить воды в сутки и какой от этого будет эффект, рассказывает OBOZ.UA

Как сделать привычку пить много воды регулярной ? 

Добавьте выпивание полного стакана воды к другим ключевым процедурам, которые вы выполняете, не задумываясь.

Любите кофе или чай?  Наполните стакан водой и выпейте,  пока ждете, кого приготовится напиток. Выгуливаете собаку? Наполните бутылку с водой выпейте ее во время прогулки. 

Встали, чтобы размяться? Возьмите стакан воды и выпейте его до того, как сядете обратно.  Разогреваете обед? Выпейте полный стакан воды, пока еда нагревается. 

Как добавить себе несколько лет жизни: советы экспертов

Вы можете не осознавать, что обезвожены 

Статистика показывает, что люди пьют слишком мало воды, не осознавая, что они обезвожены. Чтобы держать ситуацию с гидратацией под контролем, медицина советует женщинам выпивать 8-10 стаканов воды в день, мужчинам: 10-12, а также не полагаться  на ощущение жажды, поскольку она возникает, когда организм уже пострадал от недостатка влаги. 

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