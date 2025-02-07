Как 'дозреть' авокадо за 24 часа: простой лайфхак

Чтобы авокадо стало мягким и готовым к употреблению, может потребоваться много времени, но есть простой способ ускорить его созревание естественным путем, используя только продукты в весе с фруктами.

Видео дня

При этом важно понимать, что приготовление незрелого авокадо не приведет к его созреванию, а сделает плод резиновым и невкусным. К счастью, существует действенный лайфхак, который может поправить ситуацию, пишет OBOZ.UA.

Авокадо не созреет под влиянием чрезмерного тепла, поскольку наружный слой плода просто сварится, что приведет к кашеобразному внешнему виду, тогда как середина останется недозрелой. Но вы можете созреть авокадо естественным путем, положив его в пакет с яблоком или бананом.

Когда фрукты окажутся рядом, они начнут естественным образом производить вещество под названием этиленовый газ, способствующий созреванию, расщепляя крахмал во фруктах, чтобы сделать их более мягкими и ароматными.

Бананы и яблоки производят много этилена, и при хранении их в закрытом контейнере, как бумажный пакет, они начнут быстро "созревать" все фрукты рядом.

Как естественным образом созреть авокадо методом бумажного пакета

Все, что вам нужно сделать, это поместить незрелые авокадо в бумажный пакет вместе с яблоками или бананом.

Составьте пакет так, чтобы он был плотно закрыт, чтобы внутрь не попадал свет. Вы можете использовать резинку или канцелярскую скрепку для закрепления пакета.

Затем поместите его в темное место на кухне, например в амбар, ящик или шкаф. Держите бумажный пакет подальше от света и тепла, поскольку это повредит авокадо, а не созреет.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как выбрать качественное авокадо.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.