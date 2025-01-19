Как избавиться от мха на газоне: поможет одно природное средство

Многие ошибочно считают, что зимой ухаживать за газоном в саду не нужно, и вы можете проигнорировать это и оставить его в покое. Но своевременный уход за газоном зимой гарантирует, что ваш красивый пышный зеленый ковер будет иметь идеальную форму и будет свободен от мха, когда наступит весна.

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Как рассказывают эксперты, не все средства для уничтожения мха работают зимой, но помогает одна вещь. Небольшие участки нужно обработать газонным песком, который также может помочь сжечь некоторые газонные сорняки, пишет OBOZ.UA.

Это средство по уходу за газоном, которое обычно состоит из смеси песка, железного купороса и иногда удобрения в очень небольших количествах.

Газонный песок может помочь контролировать мох на газонах. Он содержит такие ингредиенты, как сульфат железа, который, по словам экспертов, может иметь эффект уничтожения мха.

Мох является частой проблемой газонов, особенно во влажных или тенистых местах, и газонный песок может быть "эффективным решением".

Некоторые газонные пески могут содержать гербициды, которые могут помочь подавить рост сорняков на вашем газоне. Однако даже без гербицида содержание сульфата железа убережет от многих сорняков.

Также сульфат железа в газонном песке может придать вашей траве более глубокий зеленый цвет, благодаря чему ваш газон выглядит более ярким и привлекательным.

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