Как избавиться от стойких жирных пятен на одежде: действенный способ

Все мы когда-то разливали еду или вино на свою одежду, а потом ломали голову, как вывести эти стойкие пятна из своих джинсов или других вещей.

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Мама двоих детей и фанатка уборки Ирина Яусеева, известная в Instagram как @ira.motherhood, поделилась своим интересным средством для избавления от сложных пятен.

Если вы запачкали свои вещи, она советует вооружиться йодированной солью, пищевой содой, моющим средством и бумагой для выпечки.

Сначала покройте масло йодированной солью так, чтобы все пятно было покрыто толстым слоем. После этого добавьте такое же большое количество пищевой соды, а затем еще раз средство для мытья посуды.

Поверх участков, покрытых домашним морилковым раствором, застелите лист бумаги для выпечки. Аккуратно прогладьте несколько минут, обязательно нажимая на раствор.

Снимите бумагу для выпечки и рукой втирайте подогретый моющий раствор, достаточное количество, чтобы твердые частицы и жидкость слились вместе, пока вы не получите консистенцию густой пасты.

Когда вы добьетесь нужной консистенции, сложите вещь так, чтобы раствор был на внутренней стороне складки.

Затем ее следует постирать в стиральной машине при правильной температуре.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, чем вывести пятна от отбеливателя на одежде.

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