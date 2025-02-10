Как избавиться от стойких жирных пятен на одежде: действенный способ
Все мы когда-то разливали еду или вино на свою одежду, а потом ломали голову, как вывести эти стойкие пятна из своих джинсов или других вещей.
Мама двоих детей и фанатка уборки Ирина Яусеева, известная в Instagram как @ira.motherhood, поделилась своим интересным средством для избавления от сложных пятен.
Если вы запачкали свои вещи, она советует вооружиться йодированной солью, пищевой содой, моющим средством и бумагой для выпечки.
Сначала покройте масло йодированной солью так, чтобы все пятно было покрыто толстым слоем. После этого добавьте такое же большое количество пищевой соды, а затем еще раз средство для мытья посуды.
Поверх участков, покрытых домашним морилковым раствором, застелите лист бумаги для выпечки. Аккуратно прогладьте несколько минут, обязательно нажимая на раствор.
Снимите бумагу для выпечки и рукой втирайте подогретый моющий раствор, достаточное количество, чтобы твердые частицы и жидкость слились вместе, пока вы не получите консистенцию густой пасты.
Когда вы добьетесь нужной консистенции, сложите вещь так, чтобы раствор был на внутренней стороне складки.
Затем ее следует постирать в стиральной машине при правильной температуре.
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