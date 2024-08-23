Как избавиться от жирного блеска: звездный лайфхак для матовой кожи лица

Летняя жара – серьезное испытание для кожи. В этот период лучше вообще отказаться от макияжа и наносить только качественный солнцезащитный крем. Однако если без макияжа никак – стоит позаботиться о том, чтобы лицо не покрылось жирным блеском уже в первые часы после нанесения.

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В сети набирает популярность лайфхак, что поможет избавиться от жирного блеска. Его продемонстрировала олимпийская чемпионка по гимнастике Симона Байлз.

Пошаговая инструкция

27-летняя гимнастка поделилась в TikTok техникой нанесения макияжа, что обеспечит продолжительное матовое покрытие. В первую очередь следует нанести SPF с уровнем защиты не менее 30.

Нанесите тональный крем косметической губкой.

Используйте контурную палочку для носа и скул, чтобы сформировать выразительное основание.

Затем возьмите пудру-бронзер и нанесите ее на щеки и веки. Карандаш для губ и румян дополняют образ.

Чтобы убедиться, что макияж остается "экстра матовым", Байлз советует делать последние два шага в необычном порядке – сначала она использует не один, а два спрея для фиксации, затем наносит пудру.

После высыхания спреев с эффектом фиксации Байлз нанесла закрепляющую пудру плотной кистью.

Кстати, чтобы избавиться от жирного блеска и защитить кожу от ультрафиолета, можно дополнить макияж и минеральной пудрой, которая придаст эффекту матовости. Это также избавит от необходимости обновлять крем SPF каждые 3-4 часа. Подробнее об этом лайфхаке – читайте в материале.

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