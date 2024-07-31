Как легко перенести фотографии с Google Фото на ПК или Mac: инструкция

Одним из самых популярных сервисов хранения фотографий является Google Photos. Он удобен тем, что доступен с разных устройств и позволяет легко грузить свои кадры в облако.

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Однако выгрузка снимков на свой компьютер с сервиса – не столь простой и интуитивно понятный процесс. Поэтому издание Tom's Guide создало пошаговую инструкцию, как это сделать. Она поможет в работе с отдельными файлами, загрузкой целых альбомов и даже всего вашего архива независимо от того, используете ли вы операционную систему Windows или macOS.

Как загрузить свой архив из Google Photos

Единственным сервисом, позволяющим загрузить все доступные данные из своей аккаунта Google, является Google Takeout. Он позволяет пользователям продуктов компании, таких как YouTube и Gmail экспортировать свои данные в архивный файл для загрузки.

К счастью, заводить отдельный профиль для использования сервиса не придется. Вы можете легко войти в Google Takeout с помощью своего аккаунта Google.

Выберите файлы, которые вы хотите экспортировать с помощью Google Takeout

Как только вы войдете в систему, приложение отобразит список всего, что вы можете загрузить. В него будут входить, кроме прочего, ваши контакты, сообщения электронной почты, файлы Диска и многое другое.

Если вы хотите загрузить только свои фотографии, нажмите кнопку "Отменить выбор всего" на вкладке выбора данных. Далее прокрутите до нужного вам сервиса и выберите его. В данном случае это Google Photos.

Выберите метод экспорта

Далее вы увидите список методов экспорта данных, из которого вам нужно выбрать один. Вы можете получить ссылку на загрузку, которая придет вам на электронную почту, или выбрать экспорт фотографий в другой облачный сервис, такой как OneDrive или Dropbox. Вы также можете установить периодический экспорт и выбрать максимальные размеры файлов.

Экспортируйте свои фотографии/видео

После выполнения всех предыдущих шагов нажмите кнопку "Создать экспорт". Если вы выбрали получить ссылку на загрузку по электронной почте, это может занять от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от размера вашей библиотеки фотографий. Ссылка на ваш архив будет доступна в течение недели.

Как загружать отдельные фото с Google Photos

Если вы хотите загрузить только отдельные фотографии/видео, вы можете сделать это непосредственно из Google Photos. Вот для этого нужно сделать.

Выберите фотографии для загрузки

Найдите снимок, который вы хотите загрузить, и нажмите на галочку в верхнем левом углу фотографии. Вы можете выбрать по одной столько отдельных фотографий, сколько захотите. Удерживайте нажатой клавишу "Shift" при выборе группы фотографий.

Загрузите выбранные файлы

После выбора нужных фотографий нажмите три вертикальных точки в правом верхнем углу страницы. После этого выберите опцию "Загрузить". Это создаст zip-папку со снимками.

Как загружать альбомы из Google Photos

Google Photos позволяет создавать альбомы. Или сохраняет фото в папках сам, если вы воспользовались функцией "Умные альбомы". Скачивать их так же просто, как и отдельные кадры.

Найдите альбом для загрузки

На вкладке альбомов в левой части экрана выберите "Просмотреть все альбомы". Затем нажмите на тот, который требуется загрузить.

Загрузите свой альбом

Как и в предыдущем шаге, нажмите три вертикальных точки, чтобы начать загрузку. Это также создаст zip-файл. Имейте в виду, что существует ограничение на загрузку одного альбома за один раз.

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