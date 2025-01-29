Как легко приготовить яйцо-пашот без сковородки: простая технология

Вам не нужно использовать сковороду, чтобы приготовить невероятные яйца-пашот. В сети поделились альтернативным способом использования популярного кухонного прибора.

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Итак, пользователь TikTok с ником @air.fryeruk рассказала, что для приготовления идеальных яиц-пашот применяет аэрофритюрницу. На видео она показал безупречно сваренное яйцо с жидким желтком.

Чтобы приготовить яйцо в аэрофритюрнице, сначала нужно смазать специальные емкости растительным маслом. В данном случае женщина использовала круглые стеклянные баночки, но отметила, что подойдет любая посуда такого же размера, если она безопасна для использования во фритюрнице.

Второй шаг включал заполнение емкостей чуть больше половины кипятка прямо из чайника.

После этого яйца разбивают прямо в наполненные водой контейнеры. На этом этапе очень важно не повредить желток. Затем она переместила баночки в корзину аэрофритюрницы и установила устройство в режиме аэрофритюрницы при 200C всего на шесть минут.

Когда время истекло, она открыла корзину для фритюрницы, слила воду и показала два идеально приготовленных яйца-пашот.

Раньше OBOZ . UA рассказывал о том, как правильно готовить яйца-пашот.

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