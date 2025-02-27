Как лучше хранить хумус, чтобы он оставался свежим месяцами: лайфхак

Хумус – это вкусная закуска, но она очень быстро портится, если ее не съесть в течение нескольких дней. Обычно магазинный хумус хранится в холодильнике в течение недели после открытия, в то время как домашний хумус остается свежим в течение трех-четырех дней.

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Инфлюэнсер и эксперт из домашних лайфхаков поделилась надежным способом сохранения хумуса свежим в течение нескольких месяцев после того, как вы его купили. Кейси Мэйджор Банс, также известная как Major Mum Hacks в TikTok, рассказала, что все, что вам нужно сделать, это заморозить его.

"Как только вы открываете банку с хумусом, возьмите столько, сколько вам нужно сейчас, а потом просто заморозьте остальные в формочках для кубиков льда или силиконовых формах. Затем вы мочите переместить их в герметичный контейнер, и они могут пролежать не менее четырех месяцев в морозильной камере", – пояснила автор видео.

Основным залогом того, что вас хумус будет оставаться свежим и сохранит приятный вкус, является герметичная тара для хранения.

Обратите внимание, что хумус из-за высокого содержания нута может высыхать, если его долго хранить в морозильной камере.

Эксперты советуют полить оливковым маслом хумус и плотно закрыть крышкой. Эта дополнительная влажность гарантирует, что он будет столь же вкусным и будет иметь нужную консистенцию.

Раньше OBOZ . UA рассказывал о том, полезно ли хранить хумус.

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