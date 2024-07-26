Как Майорка, но без туристов: остров у побережья Франции обещает спокойный отпуск

Когда речь заходит о планировании отпуска, многие из нас ищут идеальное место для отдыха. Такое, где можно забыть про все заботы и насладиться природой и культурой.

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Однако популярные места, как правило, полны туристов, поэтому опытные путешественники ищут более спокойные локации. Об одной из таких рассказал Express.

В нескольких километрах от побережья Франции Пеи-де-Луар находится небольшой континентальный остров Иль-д'Е. Его протяженность составляет всего 10 км, а население 5000 жителей. Он невероятно красив и живописен, поэтому его нередко даже называют мини-Майоркой, но без огромных толп туристов.

Остров известен своей живописной береговой линией, напоминающей кельтские пейзажи Шотландии, а также богатым культурным наследием, уходящим в доисторические времена. Он также является частью частной ассоциации островов Понант, которая включает 15 населенных островов на Атлантическом побережье Франции и каналах. Она имеет целью способствовать экономическому, культурному и туристическому развитию, одновременно обеспечивая сохранение территории.

Чтобы добраться до острова Иль-дье, можно воспользоваться паромом, вертолетом или самолетом. Например, паром Фроментин-Порт-Жоанвиль работает круглый год, тогда как дополнительные паромы из Сен-Жиль-Круа-де-Ви – с апреля по сентябрь, а Барбатра, Нуармутье – летом.

Паромы прибывают в Порт-Жоанвиль на северном побережье острова, поэтому большинство путешествий начинается там. После высадки вас встретит пристань, полная рыболовных лодок и традиционных побеленных домов.

Прогуливаясь по городу, вы, вероятно, захотите посетить местные аутентичные заведения питания. Некоторые из них представляют классическое блюдо Patagos. Это изысканные моллюски, которые подают в насыщенном сливочном соусе из петрушки и чеснока. В то же время, "tarte aux pruneaux" – сладкий пирог с черносливом, когда-то известный как "свадебный пирог", является традиционным десертом, который можно найти по всему острову.

Также остров Иль-Дье предлагает много развлечений. Вы можете наслаждаться приятной прогулкой у моря, живописными пляжами или многочисленными беговыми трассами. Также стоит посетить Le Vieux Château – крепость 14 века, построенную в начале Столетней войны. Экскурсия с гидом обеспечивает потрясающие виды и погружение в историю острова.

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