Как мгновенно почистить чайник от накипи: простые лайфхаки
Накипь в чайнике – проблема, с которой сталкиваются все, кто пользуется водопроводной водой. Белый или желтоватый налет не только портит вид посуды, но и влияет на вкус напитков. К тому же, он может приводить к поломке электрических чайников. Важно регулярно очищать прибор во избежание неприятных последствий. К счастью, есть несколько простых способов быстро и эффективно избавиться от накипи без лишних усилий.
Редакция FoodOboz расскажет о самых эффективных методах очищения чайника. Можно выбрать любой из перечисленных.
1. Лимонная кислота или свежий лимон
Это один из самых простых и распространенных способов. Он подходит для любого типа чайника: пластикового, металлического или стеклянного.
1. Засыпьте 1–2 столовых ложки лимонной кислоты в чайник.
2. Залейте водой до максимальной отметки.
3. Доведите до кипения и оставьте на 15–20 минут.
4. Вылейте раствор, промойте чайник чистой водой и снова прокипятите его с водой без примесей.
Альтернативный вариант – свежий лимон. Нарежьте его на несколько частей, бросьте в чайник, залейте водой и проведите аналогичную процедуру.
2. Уксус
Уксус отлично растворяет известковый налет, но его следует использовать с осторожностью, особенно в электрических чайниках.
1. Смешайте 100 мл уксуса с 1 л воды.
2. Залейте раствор в чайник и доведите до кипения.
3. Дайте остыть и оставьте на 15–20 минут.
4. Вылейте жидкость, хорошо промойте чайник и несколько раз вскипятите в нем чистую воду.
3. Пищевая сода
Этот метод подходит для тех, кто не желает использовать кислоты.
1. Насыпьте 1 столовую ложку соды в чайник.
2. Налейте воду до максимального уровня и доведите до кипения.
3. Оставьте на 30 минут, затем слейте воду и промойте чайник.
4. Газированная вода
Необычный, но очень эффективный способ. Газированная вода содержит углекислоту, которая хорошо растворяет накипь.
1. Налейте в чайник любую газировку без красителей и ароматизаторов.
2. Дайте ей постоять 2–3 часа или доведите до кипения.
3. Вылейте воду и промойте чистой водой чайник.
Профилактика образования накипи
- Используйте отфильтрованную воду.
- Не оставляйте воду в чайнике надолго.
- Регулярно очищайте чайник, не дожидаясь образования толстого слоя налета.
Ранее OBOZ.UA сообщал о том, как быстро отмыть нагар от сковородки.