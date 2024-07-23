Как нельзя заряжать смартфон летом: опасные ошибки

Смартфон во время зарядки может нагреваться, и это нормально. Но проблемы могут возникнуть, если поставить гаджет на зарядку в жару – тогда внутреннее тепло от процесса сочетается с внешними условиями, что может вызвать поломки, вызванные перегревом.

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Чтобы избежать этого, следует знать о распространенных ошибках зарядки смартфонов в жару и методах их исправления. OBOZ.UA собрал основные советы профессионалов.

Почему нельзя допускать перегрева смартфона

При зарядке телефона перегрев может возникать из-за ускоренной или беспроводной зарядки. Если устройство греется в процессе обычной зарядки, это может также свидетельствовать о проблемах с аккумулятором.

Если вы заметили, что ваш гаджет как-то нетипично нагревается при работе от сети, постарайтесь сделать все, чтобы исправить эту ситуацию. Ведь перегрев может привести к снижению производительности в целом, ускорить разряд батареи и даже вызвать критическую поломку компонентов устройства. Вот несколько шагов, которые помогут не допустить перегрева гаджета при зарядке в жару.

Снимайте чехол

Наличие чехла ослабляет охлаждение смартфона в любых ситуациях. Особенно сильно это чувствуется именно при зарядке. Потому в жару снимайте его, пока ваш гаджет питается. Причем не имеет значения, заряжаете ли вы его от сети или от повербанка.

Не заряжайте в нагретых помещениях

Хорошая вентиляция в помещении, где стоит на зарядке смартфон, может пойти гаджету на пользу. Особенно, если вы предварительно "раздели" его. И наоборот – чем более нагретой и душной является комната, тем сильнее это будет нагревать гаджет. Если найти достаточно прохладную комнату не получается, постарайтесь положить телефон в самое затененное место.

Не заряжайте на солнце

Прямые солнечные лучи – главный фактор нагрева в любых условиях. Даже близость к другим источникам тепла не так губительна, хотя и она крайне нежелательна. Поэтому просто никогда не кладите смартфон подзаряжаться на месте, освещенном солнцем.

Не кладите смартфон на мягкое

Как часто мы кладем гаджет возле себя на диван или кровать, когда он заряжается. И даже не задумываемся, что каждый раз сильно рискуем. Мягкая поверхность накапливает тепло и ускоряет наступление перегрева. Поэтому смартфоны лучше заряжать только на жестких поверхностях.

Отметим, что эти советы актуальны не только для смарфтонов. По тому же принципу работают аккумуляторы в любых других гаджетах. Поэтому их следует соблюдать также с планшетами, смарт-часами и подобными устройствами.

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