УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Как необычно приготовить курицу для праздничного стола: весь секрет в соусе

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
39
Как необычно приготовить курицу для праздничного стола: весь секрет в соусе

Курятина является одним из самых популярных видов мяса. Она практически не вредит фигуре и легка в приготовлении. Поэтому следует иметь на вооружении сразу несколько рецептов основных блюд из нее.

Видео дня

Фудблогер Валентина Кущ в Instagram рассказала о своем любимом рецепте приготовления курятины. Для подчеркивания ее вкуса кулинар использовала лимонно-чесночный соус.

Как необычно приготовить курицу для праздничного стола: весь секрет в соусе

Ингредиенты

  • Куриные бедра
  • Картофель – 5-6 шт.
  • Чеснок
  • Соль
  • Перец
  • Паприка копченая
  • Прованские травы

Ингредиенты для соуса

  • Лимон – 2 шт.
  • Чеснок – 5-6 зуб.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Вода – 50 мл.

Способ приготовления

1. Картофель чистим и нарезаем толщиной в палец.

2. Курицу и картофель посыпаем специями. Выкладываем в форму для запекания, поливаем растительным маслом и запекаем примерно 40-50 минут при 190°.

Как необычно приготовить курицу для праздничного стола: весь секрет в соусе

3. Готовим соус. Чеснок измельчаем, смешиваем с лимонным соком, растительным маслом и водой.

Как необычно приготовить курицу для праздничного стола: весь секрет в соусе

4. Поливаем курицу с картофелем и печем еще в течение 10-15 минут.

5. При подаче нарезаем лимон и посыпаем зеленью.

Как необычно приготовить курицу для праздничного стола: весь секрет в соусе

На OBOZ.UA есть и другие рецепты блюд из курицы: