Как необычно приготовить курицу для праздничного стола: весь секрет в соусе

Курятина является одним из самых популярных видов мяса. Она практически не вредит фигуре и легка в приготовлении. Поэтому следует иметь на вооружении сразу несколько рецептов основных блюд из нее.

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Фудблогер Валентина Кущ в Instagram рассказала о своем любимом рецепте приготовления курятины. Для подчеркивания ее вкуса кулинар использовала лимонно-чесночный соус.

Ингредиенты

Куриные бедра

Картофель – 5-6 шт.

Чеснок

Соль

Перец

Паприка копченая

Прованские травы

Ингредиенты для соуса

Лимон – 2 шт.

Чеснок – 5-6 зуб.

Масло растительное – 50 мл.

Вода – 50 мл.

Способ приготовления

1. Картофель чистим и нарезаем толщиной в палец.

2. Курицу и картофель посыпаем специями. Выкладываем в форму для запекания, поливаем растительным маслом и запекаем примерно 40-50 минут при 190°.

3. Готовим соус. Чеснок измельчаем, смешиваем с лимонным соком, растительным маслом и водой.

4. Поливаем курицу с картофелем и печем еще в течение 10-15 минут.

5. При подаче нарезаем лимон и посыпаем зеленью.

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