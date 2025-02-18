Как необычно приготовить курицу для праздничного стола: весь секрет в соусе
Курятина является одним из самых популярных видов мяса. Она практически не вредит фигуре и легка в приготовлении. Поэтому следует иметь на вооружении сразу несколько рецептов основных блюд из нее.
Фудблогер Валентина Кущ в Instagram рассказала о своем любимом рецепте приготовления курятины. Для подчеркивания ее вкуса кулинар использовала лимонно-чесночный соус.
Ингредиенты
- Куриные бедра
- Картофель – 5-6 шт.
- Чеснок
- Соль
- Перец
- Паприка копченая
- Прованские травы
Ингредиенты для соуса
- Лимон – 2 шт.
- Чеснок – 5-6 зуб.
- Масло растительное – 50 мл.
- Вода – 50 мл.
Способ приготовления
1. Картофель чистим и нарезаем толщиной в палец.
2. Курицу и картофель посыпаем специями. Выкладываем в форму для запекания, поливаем растительным маслом и запекаем примерно 40-50 минут при 190°.
3. Готовим соус. Чеснок измельчаем, смешиваем с лимонным соком, растительным маслом и водой.
4. Поливаем курицу с картофелем и печем еще в течение 10-15 минут.
5. При подаче нарезаем лимон и посыпаем зеленью.
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