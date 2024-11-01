Как обрезать малину на зиму: советы любителям

От правильной и своевременной обрезки малины зависит ее плодоношение в следующем сезоне. Важно, прежде всего, определить, какая малина растет на грядке: обычная или ремонтантная. Следующим шагом является подготовка инструментов – надрез следует делать хорошо заточенным и продезинфицированным секатором.

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Срез должен быть ровным – иначе есть риск снизить устойчивость растения к морозам. Как правильно обрезать малину осенью – читайте в материале OBOZ.UA.

Как обрезать малину

В обрезке нуждаются как однолетние стебли, так и двухлетние. Определить разницу просто – двухлетние побеги темнее на вид и более сухие на ощупь, а однолетние еще имеют зеленоватый оттенок.

В первую очередь следует удалить верхние части однолетних побегов, которые уже закончили плодоношение. Далее переходят к двухлетникам, а напоследок – отделяют слабые побеги, шансы которых на успешную зимовку очень малы.

Ремонтантную малину нужно замульчировать на зиму, например сухой соломой.

Не стоит забывать и о поливе, чтобы корневая система могла насытиться влагой. Обратите внимание, что ремонтантные сорта потребляют в полтора раза больше влаги и питательных веществ.

Особенности выращивания ремонтантной малины

Способность давать урожай дважды в год, конечно же, влияет на состояние растения. Часто садоводы даже переходят на один, больший по объему урожай, который дает обычная малина, но при этом у растения остаются силы и время восстановления.

Среди садоводов нет общего мнения о том, нужно ли удалить все побеги полностью в ремонтантных сортах. Некоторые специалисты советуют оставить часть прошлогодних побегов, чтобы получить более ранний урожай.

Часто возникает вопрос – сколько побегов в таком случае будет достаточно? По общему правилу хватит 3-5 веточек на куст. Количество однолетних побегов также необходимо регулировать – их должно быть не более 5, тогда ягоды будут большими и сочными.

Особенности подкормки

Начинать подкормку нужно заранее, лучше летом. С азотными удобрениями в конце сезона следует быть осмотрительными, поскольку именно они могут отрицательно повлиять на способность стойко переносить морозы.

С августа по октябрь не забудьте насытить малину калийными и фосфорными удобрениями – они помогут корневой системе подготовиться к холодам и запастись полезными веществами, которые пригодятся в следующем вегетационном периоде.

Кстати, есть определенные особенности подкормки малины азотными и минеральными удобрениями. Как, когда и в каких пропорциях вносят удобрения – читайте в материале.

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