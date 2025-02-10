Как определить рост человека с помощью iPhone: интересный способ

Последние обновления iPhone принесли интересную возможность для пользователей – измерять рост человека с помощью программы "Мирило". Это новшество позволяет моментально получить точные результаты измерений прямо на экране смартфона.

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Технология использует камеру iPhone и специальный алгоритм для точного определения высоты, даже если человек сидит или имеет головной убор, указывается в Руководстве пользователя iPhone.

Чтобы использовать эту функцию, необходимо открыть программу "Мирило", которая находится в папке "Утилиты". Затем нужно расположить iPhone так, чтобы человек полностью попал в кадр – от головы до пяток. Важно, чтобы объект был отчетливо виден, чтобы программа могла корректно определить размер.

После того, как iPhone зафиксирует человека, на экране появится вертикальная линия у верхушки головы, волос или головного убора, а под ним будет показан результат измерения. Кроме того, внизу экрана появится кнопка для создания снимка, что позволяет сохранить результаты измерения.

Для сохранения фотографии с измерением можно просто коснуться снимка экрана, который появится в левом нижнем углу, после чего выбрать Готово и выбрать вариант сохранения в Фотографии или Файлы. Изображение можно легко найти и поделиться им в любой момент через эти программы.

Если же нужно произвести новое измерение, достаточно отвернуть iPhone в другую сторону на несколько секунд, чтобы сбросить предварительные данные, и повторить процесс снова. Это позволяет быстро и удобно получить новый результат.

Такая функция пригодится тем, кто хочет быстро измерить рост, например, для медицинских целей или просто из любопытства. Интерфейс приложения прост, а сам процесс измерения занимает всего несколько секунд, что делает этот инструмент полезным для повседневного использования.

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