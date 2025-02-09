Как отбелить пожелтевшее белье без химии: поможет одно натуральное средство

Если постельное белье и носки сильно загрязнены, восстановить их трудно, особенно если вы хотите пойти по естественному пути.

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И отбеливатель в этой ситуации вам точно не поможет. К тому же при чрезмерном использовании именно он может стать причиной желтизны. Отбеливатель ослабляет волокна и возвращает им начальный цвет, желтый. Но есть действенное природное средство, которое может исправить все, пишет OBOZ.UA.

В качестве альтернативы магазинным средствам предлагается воспользоваться кристаллами соды.

Сначала намочите кристаллы соды и оставьте расставать, затем добавьте их к белому белью и оставьте где-нибудь на 30 минут. После этого постирайте ваши вещи в горячей воде. Вы получите белоснежную постель и носки.

Хотя кристаллы соды не являются отбеливающим средством, они прекрасно помогают избавиться от пятен и желтизны.

Но если вы заметите, что кристаллы соды не смогли справиться с вашими носками, тогда можно воспользоваться средствами для отбеливания с менее агрессивным составом.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как отбелить постель до безупречного состояния.

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