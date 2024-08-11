Как отключить автоматическое обновление Windows 11: полезная пошаговая инструкция

Выключение автоматических обновлений в Windows 11 – далеко не самая лучшая идея. Jбновления важны для обеспечения безопасности и стабильности вашего ПК или ноутбука. Обновления также содержат новейшие функции и улучшения Windows.

Видео дня

Однако автоматические обновления иногда могут помешать. Например, если вы пытаетесь выполнить работу, они могут мешать вам предложениями перезагрузить систему, чтобы можно было установить обновления. Иногда в исключительных случаях обновления могут вызвать ошибки и вызвать серьезные проблемы. Так, например, случилось 19 июля, когда во всем мире произошел сбой в программах Microsoft Azure и Crowdstrike. Эксперты рассказали, как отключить автоматическое обновление.

Как отключить автоматические обновления в Windows 11

Существует несколько способов автоматического отключения обновлений в Windows 11. Первый приостанавливает обновление на выбранный период времени, а другой полностью отключает их для обновления вручную.

Как приостановить автоматические обновления

Откройте Настройки. В меню "Пуск" выберите значок "Параметры". Кроме того, вы можете ввести ключевое слово в строку поиска в верхней части окна.

Выберите Windows Update из списка в левой части страницы.

Выберите время, в течение которого требуется отключить автоматическое обновление. Вы можете отключить автоматические обновления максимум на 5 недель.

Как полностью отключить автоматическое обновление

Нажмите Win+R, чтобы открыть окно RUN. Затем введите "services.msc" в строке поиска, чтобы открыть Windows.

Далее прокрутите вниз до Windows Update, найдите "Startup type" посередине страницы. В меню выберите "Выключено".

Нажмите кнопку "Применить", а затем "ОК".

Важная оговорка: отключение обновлений может поставить вашу систему под угрозу. Если вы все же решите отключить автоматические обновления, убедитесь, что вы регулярно проверяете наличие последних обновлений, чтобы установить их вручную.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что пользователи слабых компьютеров и ноутбуков, на которых установлена операционная система Windows 11, начали сталкиваться с пристыдкой со стороны корпорации Microsoft.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.