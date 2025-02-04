Как отмыть индукционную варочную поверхность в считанные минуты: поможет один инструмент

Индукционная варочная поверхность может очень быстро загрязняться и раздражать вас потом своим грязным видом. Отмыть ее до блеска, не повредив, иногда может быть довольно сложно.

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Для того чтобы уборка не превращалась в квест, следует воспользоваться одним инструментом. Опытные хозяйки советуют приобрести в таком случае скребок для стеклокерамических плит, пишет OBOZ.UA.

Если у вас возникают сомнения в этом инструменте, например, на первый взгляд может показаться, что он поцарапает поверхность, попробуйте этот скребок на небольшом участке. Результат вас удивит.

Он поможет удалить даже самые сложные пятна. Для этого следует обработать им поверхность несколько раз. Первые разы помогут избавиться от грязи, тогда как последний отполирует и полностью удалит следы и разводы.

Этот метод в последнее время считается гораздо более эффективным, чем использование различных спреев и салфеток. А простая губка или тряпка здесь точно не справится.

Раньше OBOZ . UA рассказывал о том, как отчистить нагар на керамической плите.

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