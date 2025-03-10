Как отвадить крыс от дома: о яде и ловушках можно забыть

Крысы чаще всего проникают в дом в холодные месяцы, когда им необходимы убежище и еда. Хотя они нежелательны гости, эти вредители обладают высоким мастерством и найдут путь, если вы им позволите.

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Чтобы избавиться от них, используются ловушки для крыс, яд и многое другое, но часто профилактика гораздо лучше, чем борьба с уже существующей проблемой. По этой причине эксперты поделились одним быстрым и дешевым способом не допустить крыс в ваш дом, пишет OBOZ.UA.

Часто люди используют дорогие химикаты, чтобы отпугнуть крыс от своих домов, но менее известным и очень эффективным средством отпугивания является замаринованный в уксусе лук.

Хотя это звучит бессмысленно, чрезмерная кислотность уксуса в маринованном луке нарушает способность крыс распознавать запахи, что делает ваш дом и сад запретной зоной.

Вы можете смочить старые тряпки в маринованном соке лука и положить их возле трещин или щелей, мест для мусора в саду, чтобы не дать им там устроить себе ночлег.

Их нужно будет заменять каждые несколько дней, чтобы они оставались эффективными. Вы также можете сделать спрей от крыс, соединив равные части уксуса маринованного лука и воды в бутылке с пульверизатором и распылив это на входе в ваш дом, а также у мусорных баков, это может устранить запахи пищи, которые могут привлечь грызунов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как навсегда выгнать крыс из дома.

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