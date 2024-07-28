Как подобрать идеальный наряд под красную помаду: варианты на все вкусы

Красная помада – вечная классика, и важно уметь подобрать идеальный оттенок, гармонирующий не только с тоном кожи, но и с нарядами. Классический красный сочетает в себе винтажную романтику и силу и уверенность современности.

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В сочетании с неправильными цветами красный оттенок губ может привести к серьезной дисгармонии в общем образе. Эксперты рассказали, как подобрать идеальный наряд под помаду. Яркие красные тона лучше всего сочетаются с нейтральной одеждой, подчеркнула стилистка Мишель Вашингтон.

Черные и белые оттенки

Для создания вневременного классического образа выбирайте монохромный красный или черно-белый образ. Да, яркий стиль точно привлечет внимание, но сочетание черного, белого и красного создает более изысканное чувство.

Нейтральные оттенки и вишнево-красный тон

Для вишнево-красного, который одновременно является ярким и насыщенным, есть три цвета, к которым стоит обратить внимание: черный, белый и темно-синий.

"Это воплощение винтажного гламура, так что разбудите свою внутреннюю Мэрилин Монро и выберите элегантные вещи, которые всегда в тренде", – отметила стилистка. Нейтральные оттенки также являются идеальным основанием для изысканного спокойно-роскошного образа.

Красный и оливковый

Кирпично-красный – ваш ответ на возрождение гранжа 90-х. Этот более глубокий, теплый красный выглядит ошеломляюще с такими землистыми тонами, как оливковый, горчичный и бронзовый. Такой стиль отлично подойдет для осени, даря вам уютную стильную атмосферу.

Ягодно-красный

Мишель Вашингтон советует попробовать и ягодные оттенки розового или фиолетового.

"Совмещайте эту помаду с драгоценными тонами, как изумрудно-зеленый, королевский синий и насыщенный фиолетовый, чтобы создать яркий, привлекательный образ, который идеально подойдет для любого времени года", – посоветовала стилистка.

Оранжево-красные оттенки

Другой теплый оттенок, оранжево-красный, отлично сочетается с нейтральными цветами, такими как бежевый, кремовый и даже с некоторыми оттенками зеленого.

Подумайте о шикарном бежевом плаще или нежно-зеленом свитере – идеальном варианте для повседневных прогулок. Создайте цельный образ с помощью румян, которые дополнят ваши оранжево-красные губы.

Фиолетовые тона

Этот оттенок – о драме и элегантности. Насыщенный бордовый с фиолетовым подтоном смотрится особенно ошеломляюще с такими же богатыми тонами, включая темно-фиолетовый и королевский синий.

Раньше OBOZ.UA рассказывал, как подобрать идеальную красную помаду под тон кожи.

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