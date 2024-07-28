Как подобрать идеальный наряд под красную помаду: варианты на все вкусы
Красная помада – вечная классика, и важно уметь подобрать идеальный оттенок, гармонирующий не только с тоном кожи, но и с нарядами. Классический красный сочетает в себе винтажную романтику и силу и уверенность современности.
В сочетании с неправильными цветами красный оттенок губ может привести к серьезной дисгармонии в общем образе. Эксперты рассказали, как подобрать идеальный наряд под помаду. Яркие красные тона лучше всего сочетаются с нейтральной одеждой, подчеркнула стилистка Мишель Вашингтон.
Черные и белые оттенки
Для создания вневременного классического образа выбирайте монохромный красный или черно-белый образ. Да, яркий стиль точно привлечет внимание, но сочетание черного, белого и красного создает более изысканное чувство.
Нейтральные оттенки и вишнево-красный тон
Для вишнево-красного, который одновременно является ярким и насыщенным, есть три цвета, к которым стоит обратить внимание: черный, белый и темно-синий.
"Это воплощение винтажного гламура, так что разбудите свою внутреннюю Мэрилин Монро и выберите элегантные вещи, которые всегда в тренде", – отметила стилистка. Нейтральные оттенки также являются идеальным основанием для изысканного спокойно-роскошного образа.
Красный и оливковый
Кирпично-красный – ваш ответ на возрождение гранжа 90-х. Этот более глубокий, теплый красный выглядит ошеломляюще с такими землистыми тонами, как оливковый, горчичный и бронзовый. Такой стиль отлично подойдет для осени, даря вам уютную стильную атмосферу.
Ягодно-красный
Мишель Вашингтон советует попробовать и ягодные оттенки розового или фиолетового.
"Совмещайте эту помаду с драгоценными тонами, как изумрудно-зеленый, королевский синий и насыщенный фиолетовый, чтобы создать яркий, привлекательный образ, который идеально подойдет для любого времени года", – посоветовала стилистка.
Оранжево-красные оттенки
Другой теплый оттенок, оранжево-красный, отлично сочетается с нейтральными цветами, такими как бежевый, кремовый и даже с некоторыми оттенками зеленого.
Подумайте о шикарном бежевом плаще или нежно-зеленом свитере – идеальном варианте для повседневных прогулок. Создайте цельный образ с помощью румян, которые дополнят ваши оранжево-красные губы.
Фиолетовые тона
Этот оттенок – о драме и элегантности. Насыщенный бордовый с фиолетовым подтоном смотрится особенно ошеломляюще с такими же богатыми тонами, включая темно-фиолетовый и королевский синий.
Раньше OBOZ.UA рассказывал, как подобрать идеальную красную помаду под тон кожи.
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