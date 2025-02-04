Как правильно хранить цветную капусту долго: 6 советов домохозяйкам

Цветная капуста — полезный и вкусный овощ, входящий в состав множества блюд. К сожалению, она быстро портится, становится водянистой или темнеет, если ее неправильно хранить.

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Как сделать так, чтобы цветная капуста долго оставалась свежей, знает OBOZ. UA.

Выбирайте правильную капусту

Перед тем как отправить цветную капусту на хранение, убедитесь, что она свежая. На что следует в первую очередь обращать внимание?

- Головка капусты должна быть плотной, без темных пятен и мягких участков.

- Листья вокруг соцветий должны быть зелеными и упругими.

Храните капусту в холодильнике

Цветная капуста любит прохладу, поэтому лучшее место для ее хранения — холодильник. Как это сделать правильно?

- Заверните капусту в пищевую пленку или положите в пакет с дырочками для вентиляции.

- Храните в отделении для овощей при температуре 0–4°C.

Не мойте цветную капусту

Влага ускоряет порчу овощей. Поэтому мойте цветную капусту только перед приготовлением.

Используйте бумажные полотенца

Если капуста немного влажная, оберните ее бумажными полотенцами. Они впитают лишнюю влагу и предотвратят гниение.

Заморозьте капусту на долгий срок

Если вы хотите сохранить цветную капусту на несколько месяцев, заморозьте ее.

Для этого:

Разделите капусту на соцветия.

Бланшируйте их 2–3 минуты в кипящей воде.

Охладите в ледяной воде и обсушите.

Разложите по пакетам и уберите в морозилку.

Следите за сроком хранения

Даже при правильном хранении цветная капуста не сберегается вечно. Обычные сроки ее хранения:

В холодильнике — до 7–10 дней.

В морозилке — до 6–12 месяцев.

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