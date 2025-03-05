Как правильно обрезать розы, чтобы они ярко зацвели: пошаговая инструкция

Для того чтобы ваши розы стали настоящим украшением клумбы или сада весной и летом, с ними нужно проработать. Зимние месяцы – не исключение. Конец холодного времени года и начало весны – как раз то время, когда следует уделить внимание этим растениям.

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Секрет яркого цветения в будущем зависит от правильной обрезки. Для этого нужно выполнить несколько простых шагов, которые по силам даже новичкам-садоводам, пишет OBOZ.UA.

Правильное время

Для начала важно "выбрать правильное время". Обрезать розы следует в конце зимы или ранней весной, когда начинается новый рост, как правило, после последнего мороза, когда почки начинают набухать.

Правильные инструменты

Купите свои собственные инструменты и используйте острые обходные секаторы, ножницы с длинной ручкой, перчатки сада и дезинфицирующее средство для чистой и безопасной обрезки.

Объем обрезки

Нужно определить и удалить мертвую или больную древесину и вырезать в здоровую ткань. Метрвая древесина коричневая и сухая; здоровая древесина внутри зеленой.

Техника обрезки

Сделайте надрезы над почкой, обращенной наружу, под углом 45 градусов, чтобы стимулировать рост наружу и предотвращать задержку воды.

После этого прорежьте скученные места в розах, чтобы улучшить воздушный поток и проникновение света. Вы должны стремиться к открытой вазообразной форме во время обрезки.

Подкормка и мульчирование

После обрезки им нужно сбалансированное удобрение, а мульча может сохранить влажность, подавить сорняки и регулировать температуру почвы.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, чем подкормить розы, чтобы они обильно зацвели весной.

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