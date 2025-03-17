Как правильно подготовить пшено перед варкой, чтобы оно было вкусным, без горечи и рассыпчатым: полезные советы

Пшено – окультуренный вид проса, который идеально подходит для приготовления каш, а также супов, салатов. Еще из него получится вкусная запеканка, начинка для фаршированного перца и голубцов.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится полезными рецептами, как правильно сварить пшено, чтобы оно не горчило и блюда из него были вкусными.

Как правильно подготовить пшено перед приготовлением

Чтобы пшено не горчило, нужно убрать содержащиеся в нем горькие масла. Вот несколько способов

Промывание

Пшено нужно тщательно промыть в нескольких водах, пока вода не станет прозрачной.

Ошпаривание кипятком

После промывания залейте крупу кипятком, дайте постоять 2–3 минуты, затем слейте воду. Это уберет остатки горечи.

Обжаривание (по желанию)

Можно слегка обжарить пшено на сухой сковороде перед варкой. Это улучшит вкус каши.

Как правильно варить пшено

Залейте водой в пропорции 1:2 (на 1 стакан пшена 2 стакана воды). Доведите до кипения, слейте первую воду (по желанию). Добавьте чистую горячую воду (или молоко), варите на слабом огне 15-20 минут до готовности. Дайте настояться под крышкой 5-10 минут. Так пшено получится вкусным, без горечи и рассыпчатым!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: