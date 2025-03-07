Как предотвратить накопление пыли на плинтусах: действенный способ

О плинтусах часто забывают во время ежедневной уборки. Но с течением времени они могут накапливать грязь, шерсть домашних животных, потертости и паутину. Плинтусы представляют собой буфер между стенами и полом, поэтому они склонны к сбору мусора с обоих участков. Грязь с полов может оседать внизу, а пыль со стен или воздуха собираться сверху.

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Чтобы предотвратить накопление липкой пыли и грязи на плинтусах, можно воспользоваться достаточно простым и известным всем средством. Это смягчитель для тканей, который мы используем во время стирки, пишет OBOZ.UA .

Именно это средство очень быстро останавливает оседающую пыль и одновременно создает приятный запах в доме.

Следует взять небольшое количество бельевого кондиционера и развести его в миске с горячей водой. Затем нужно смочить тряпку в этом растворе и тщательно протереть им плинтусы.

Такая процедура обеспечит незаметный восковой налет на досках, чтобы предотвратить прилипание и оседание пыли.

Кроме того, кондиционер для белья помогает расщепить грязь и пыль и оставляет свежий аромат.

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