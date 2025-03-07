Как приготовить идеальную пасту al dente: пошаговая инструкция

Приготовление идеальной пасты al dente может показаться кулинарной тайной, но, по мнению опытных поваров, все сводится к нескольким ключевым техникам.

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Твердые макароны, покрытые соусом и при этом не липкие, вы сможете получить, если будете придерживаться этого простого метода, рекомендованного экспертом по America's Test Kitchen.

Для приготовления макарон всегда нужно использовать большую кастрюлю с большим количеством воды. Вашей пасте нужно пространство для свободного перемещения, поэтому общее правило состоит в том, чтобы использовать пять-шесть литров воды на полкилограмма макаронных изделий.

Многие домашние повара ошибочно добавляют в воду масло, считая, что оно предотвращает прилипание. Однако масло создает гладкую поверхность, которая не дает соусу полноценно покрыть пасту.

Пошаговая инструкция приготовления пасты:

В большой кастрюле вскипятите воду и добавьте соль. Когда вода закипит, добавьте макароны. Выключите огонь, снимите кастрюлю с огня и накройте крышкой. Установите таймер на 15 минут. Когда таймер сработает, слейте воду.

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