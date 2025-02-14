Как приготовить идеальную яичницу без сухих краев: шеф-повар раскрыл секрет

Пышная и вкусно приправленная яичница является одним из лучших завтраков. Но часто она получается сухой и безвкусной, что может испортить настроение утром.

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Тори Эйви, повар, известный тем, что готовит лучшую яичницу, рассказал секрет, как сделать это блюдо безупречным, пишет Express. По его словам, основной совет состоит в правильном выборе яиц для этого блюда. Лучшим выбором будут домашние яйца, имеющие больше питательных веществ.

Свежие домашние яйца имеют более сливочный и ароматный вкус и улучшат консистенцию вашей яичницы, поскольку белки станут твердее, что может привести к рыхлости яиц во время их приготовления.

Как приготовить идеальную яичницу.

Ингредиенты:

Четыре больших яйца

Две столовые ложки цельного молока

Сливочное масло (как альтернативу, вы можете использовать оливковое или авокадо)

Тертый сыр (по желанию)

Соль и перец.

Если вы хотите добавить в это блюдо сыр, то обязательно подготовьте его заранее или купите тертый упакованный сыр, чтобы можно было быстро добавить его, чтобы он не пригорел.

Способ приготовления

1. Для начала поставьте сковороду на плиту и поставьте ее на средний огонь. Оставьте сковороду разогреваться.

2. Тем временем подготовьте яйца. Разбейте их в миску, добавьте молоко, затем приправьте солью и перцем. Не забудьте добавить немного жидкости, поскольку это помогает добавить пушистость яичницы.

3. С помощью вилки быстро перемешайте яйца в течение 30-60 секунд. Убедитесь, что яйца правильно смешаны перед их приготовлением. Затем добавьте масло или растительное масло на сковороду.

4. Вылейте яичную смесь на сковороду и убедитесь, что огонь не выше среднего. Если сковорода станет слишком горячей, яйца могут оказаться сухими или резиновыми.

5. Когда яйца окажутся на сковороде, с помощью лопатки вытяните готовые наружные края яичной смеси в центр сковороды. Если вы добавляете творог, сделайте это сейчас, чтобы дать ему время растаять в яйцах.

6. Переместите лопатку вокруг сковороды, но не забудьте продолжать тянуть зажаренные края в центр. Пока не готовы, жидкие части яйца будут оставаться наружу, поэтому все равномерно приготовится.

7. Когда яичница будет почти готова, выключите огонь, и она продолжит жариться. Подавайте немедленно. Ваша яичница будет влажной и рыхлой без засохших краев.

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