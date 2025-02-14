Как приготовить вкусные блины на гриле: новый тренд на Масленицу 2025
Классические блины готовят на сковороде. В некоторых рецептах можно протушить изделия дополнительно в духовке, чтобы начинка получилась сочной. В этом году, на Масленицу, удивите своих гостей блинами, приготовленными на гриле.
Идея приготовления блинчиков на гриле опубликована на кулинарной странице pan fartuh в Instagram. В этом рецепте еще очень интересная начинка с оливками, колбасками и помидорами.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- молоко – 2 стакана
- мука – 1 стакан
- соль
- масло – 2 ст.л.
- колбаса – 200 г
- оливки – 70 г
- помидор – 1
- сыр сулугуни – 120 г
- крем-сырь – 200 г
Способ приготовления:
1. Яйца подсолить и взбить.
2. Смешать со стаканом молока и добавить муку.
3. Размешать, чтобы не осталось комочков.
4. Добавить еще стакан молока, возможно не весь, следите за консистенцией теста и размешайте до однородности.
5. Добавить масло и жарить.
6. Колбасу порезать соломкой, оливки пополам, помидор на полкольца, сулугуни натереть.
7. Блинчик смазать крем-сыром, выложить начинку и тесно замотать.
8. Выпекать на гриле 3-5 минут.
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