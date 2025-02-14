Как приготовить вкусные блины на гриле: новый тренд на Масленицу 2025

Классические блины готовят на сковороде. В некоторых рецептах можно протушить изделия дополнительно в духовке, чтобы начинка получилась сочной. В этом году, на Масленицу, удивите своих гостей блинами, приготовленными на гриле.

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Идея приготовления блинчиков на гриле опубликована на кулинарной странице pan fartuh в Instagram. В этом рецепте еще очень интересная начинка с оливками, колбасками и помидорами.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

молоко – 2 стакана

мука – 1 стакан

соль

масло – 2 ст.л.

колбаса – 200 г

оливки – 70 г

помидор – 1

сыр сулугуни – 120 г

крем-сырь – 200 г

Способ приготовления:

1. Яйца подсолить и взбить.

2. Смешать со стаканом молока и добавить муку.

3. Размешать, чтобы не осталось комочков.

4. Добавить еще стакан молока, возможно не весь, следите за консистенцией теста и размешайте до однородности.

5. Добавить масло и жарить.

6. Колбасу порезать соломкой, оливки пополам, помидор на полкольца, сулугуни натереть.

7. Блинчик смазать крем-сыром, выложить начинку и тесно замотать.

8. Выпекать на гриле 3-5 минут.

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