Как проверить почву на садовом участке в феврале и улучшить ее качество

Февраль — время подготовки садовых участков к новому сезону. И начинать его следует с проверки состояния почвы. Это поможет избежать многих проблем летом и обеспечит здоровый рост растений.

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Как это сделать правильно, рассказывает OBOZ. UA

Почему важно проверять почву в феврале?

Зима — сложное время для садовой почвы. Перепады температур и влажности могут существенно изменить ее структуру и состав. Кроме того, грунт мог истощиться за прошлый сезон.

Проверка качества почвы в феврале позволяет оценить ее состояние и принять своевременные меры для восстановления баланса до начала основной фазы работ.

Как определить кислотность почвы?

Почва может быть кислой, щелочной или нейтральной. Большинство растений предпочитают слегка кислые условия, при этом сильная кислотность или щелочность могут создать серьезные проблемы для их роста.

Что делать после получения анализа?

Если результат показывает, что почва слишком кислая, в нее следует добавить известь или грибной компост.

Для балансировки щелочной почвы нужно использовать компостированные опилки, сосновую кору или листовую плесень из сосновых иголок.

Как улучшить структуру почвы?

Структура почвы играет важную роль в ее плодородии. Она может быть глинистой, песчаной или комбинированной.

Глинистая почва — тяжелая, слипается и плохо пропускает воду. Для улучшения ее структуры добавляйте органические вещества (компост, перегной) гравий и старайтесь лишний не ходить по грядкам чтобы не уплотнять грунт еще больше.

Песчаная почва — легкая, быстро пропускает воду и питательные вещества. Чтобы сделать ее более плодородной, регулярно вносите хорошо перегнивший навоз или компост.

Что делать после проверки почвы?

Когда тип и состояние почвыопределены, следует принять меры для ее улучшения. В зависимости от результатов анализа:

Внесите необходимые добавки (известь, компост, навоз и т.д.).

Разрыхлите почву, чтобы улучшить ее воздухопроницаемость.

Планируйте посадки с учетом особенностей грунта.

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