Как сделать, чтобы iPhone или смартфон на Android работал годами: простые и полезные советы

Хорошие новые смартфоны выходят каждый год. Но обновлять свой гаджет до свежей новинки каждый раз – это не только очень дорого, но и не всегда целесообразно, ведь следующее поколение может лишь незначительно отличаться от предыдущего.

Видео дня

Именно поэтому эксперты советуют правильно заботиться о своем устройстве, чтобы оно успешно прослужило вам до момента, когда выйдет действительно качественное обновление. Издание CNet собрало наиболее действенные методы, которые с этим помогут.

Установите все доступные обновления

Использование телефона, который больше не получает обновлений безопасности, ставит ваши данные под угрозу. Поэтому, когда вы приобретаете смартфон, проверьте, как долго производитель планирует его поддерживать, и обновляйтесь весь этот период времени. Это даст вам лучшее соотношение цены и качества в течение всего срока службы телефона.

Обновление телефона до последней версии операционной системы поможет защитить его от хакеров и уберечь от вредоносного программного обеспечения. Большинство устройств автоматически предложат установить последние обновления. Но вы можете сделать это самостоятельно, найдя в меню программного обеспечения пункт "Обновление". Зайдите туда и проверьте доступны ли апдейты.

То же касается и ваших программ. Их также необходимо обновить, чтобы они оставались совместимыми с вашей версией iOS или Android. Позвольте приложениям самим обновляться в фоновом режиме. Или проверьте наличие обновлений вручную.

Используйте чехол

Лучшее, что вы можете сделать для своего новенького смартфона – это немедленно приобрести для него чехол. Он не только убережет устройство от ударов, но и защитит от царапин и пыли. Защитная пленка для экрана – тоже отличная идея, ведь ремонт повреждений экрана обойдется вам действительно дорого.

Замените устаревшую батарею, а не телефон

Аккумулятор телефона постепенно изнашивается, а его емкость уменьшается. Это касается всех телефонов. Если вы заметили, что устройство плохо держит заряд, не спешите покупать новое. Попробуйте заменить батарею. Вполне вероятно, после этого увеличится и его общая мощность, ведь процессор тоже получит больше питания. Вы можете отнести устройство на обслуживание в мастерскую и довериться профессионалам, а можете найти в интернете инструкцию к своей модели и сделать все самостоятельно. Но так стоит поступать только после завершения гарантии.

Удалите старые приложения и фотографии, которые вам не нужны

Если вы пользуетесь телефоном уже много лет, то, скорее всего, его память забита тысячами фотографий. Также, вероятно, у вас есть множество старых приложений и игр, которые вы скачали, поддавшись импульсу, а затем не стали их использовать. Тем временем, нехватка памяти может отрицательно сказаться на общей производительности гаджета – ему не хватит пространства для инсталляции обновлений. В таком случае просмотрите свои архивы, сделайте все необходимые резервные копии и удалите с устройства все излишнее. Если вы пользуетесь телефоном уже давно и он работает очень медленно, возможно, стоит сделать резервную копию всех важных данных и выполнить полный сброс настроек, установив только самое необходимое.

Очистите порты

Элементарное очищение телефона от пыли и грязи может дать действительно отличные результаты. Ведь накопление внутри устройства мелкого мусора может сильно его замедлять, а вдобавок усилить его нагрев. Забиваться могут и порты. При подключении зарядного устройства оно не может полностью подсоединиться, и телефон не будет заряжаться должным образом. Поэтому время от времени аккуратно чистите порты телефона, а также его динамики и микрофон с помощью зубочистки. Также для чистки можно использовать сжатый воздух из баллончика.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно заряжать телефон, чтобы он прослужил гораздо дольше.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.