Как сделать, чтобы орхидея цвела чаще и пышнее: золотое правило

Правильный полив орхидеи – это главный трюк в уходе за этим комнатным растением. Если овладеть им, можно добиться того, что эта красавица будет цвести на вашем подоконнике по несколько месяцев в году.

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Как правильно увлажнять орхидею, выясняли эксперты издания Interia Kobieta. Хотя можно вносить в ее субстрат воду разными способами, лучшим они все же назвали метод погружения.

Принцип этого метода прост: подготовьте большую миску или ведро, наполните ее мягкой отстоянной или профилированной водой комнатной температуры. Оставьте немного свободного пространства, чтобы вода не выливалась, когда в миске окажется горшок с цветком.

Когда все будет готово, поставьте в емкость с водой орхидею. Цветок должен оставаться прямо в горшке. Оставьте растение так на 30 минут. За это время комок субстрата сам впитает столько воды, сколько ему нужно. Затем достаньте орхидею и поместите ее в ванную, чтобы лишняя влага могла стечь. Однако обязательно заранее убедитесь, что горшок имеет для этого соответствующие дренажные отверстия.

В сети многие спорят о том, как часто нужно поливать орхидею. Некоторые считают, что оптимальное время – раз в неделю летом и каждые две недели зимой. В целом это хороший график, но от него можно отступать зависимо от обстоятельств. Посмотрите на корни своего цветка в горшках. Если они посветлели и приобрели серебристый оттенок, это признак того, что им нужна вода. Если они зеленые, поливать растение пока не нужно.

Однако не только полив дарит орхидеям нужную им влагу. Важно также периодически опрыскивать цветы. При обычных обстоятельствах процедуру можно проводить каждые несколько дней. Однако летом следует увеличить частоту и опрыскивать листья и воздушные корни один раз в день. Это создаст для них условия, подобные природным. Увеличение частоты дождевания оправдано и в отопительный сезон, когда резко падает влажность воздуха.

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